Le bail a été annoncé par Jonathan Givony d’ESPN, on aura donc deux Français dans la rotation dans l’équipe monde au Hoop Summit, qui se déroulera le 13 avril cette année. Envoyez le roster !

Le Hoop Summit, c’est cette rencontre annuelle sponsorisée par Nike qui se tient depuis 1995 entre les meilleurs jeunes joueurs internationaux et leurs homologues américains. On a pu y voir par exemple Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Jermaine O’Neal, Baron Davis, Serge Ibaka ou encore Nicolas Batum. L’année passée, on a pu y voir passer Zaccharie Risacher, et l’édition précédente, Sidy Cissoko. Pour cette année ? Voilà la liste des appelés chez les internationaux :

AJ Dybantsa

Khaman Maluach

VJ Edgecombe

Nolan Traoré

Ulrich Chomche

Flory Bidunga

Melvin Ajinca

Kasparas Jakucionis

Zoom Diallo

Annor Boateng

Qingfang Pang

Hamad Mousa

Melvin Ajinca donc, que l’on attend au début de second tour à la draft de cet été, et Nolan Traoré qui pourrait bien faire du bruit au premier tour de la draft de 2025. Voilà pour les Français, on aurait également aimé voir Noa Essengue mais il ne sera pas de la partie. Pour le reste, on a notamment le crack Sud-Soudanais aperçu à la Coupe du Monde Khaman Maluach, VJ Edgecombe des Bahamas qui est attendu très fort sur le podium de la draft de 2025 et le Camerounais Ulrich Chomche qui devrait être sélectionné dès le premier tour cette année. A noter également, la présence d’un mec qui s’appelle Zoom.

Nike Hoop Summit (April 13) World Team Roster:

AJ Dybantsa (🇯🇲/🇨🇬)

Khaman Maluach (🇸🇸)

VJ Edgecombe (🇧🇸)

Nolan Traore (🇫🇷)

Ulrich Chomche (🇨🇲)

Flory Bidunga (🇨🇩)

Melvin Ajinca (🇫🇷)

Kasparas Jakucionis (🇱🇹)

Zoom Diallo (🇨🇮)

Annor Boateng (🇬🇭)

Qingfang Pang (🇨🇳)

Hamad Mousa (🇶🇦)

— Jonathan Givony (@DraftExpress) March 18, 2024

Il y a du talent à revendre chez les internationaux au Hoop Summit cette année. Il faudra bien ça pour se frotter à Cooper Flagg, Ace Bailey et Isaiah Evans !

Source texte : ESPN