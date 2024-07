JO Paris 2024 : Pauline Ferrand-Prévot championne olympique de VTT cross-country, ENFIN !

MA-GNI-FIQUE ! Pauline Ferrand-Prévot a ENFIN déjoué la malédiction autour de ses aventures aux Jeux Olympiques en s’adjugeant, à la colline d’Elancourt, la médaille d’or qu’elle chasse depuis 2012. Une course maîtrisée d’une main de fer par la favorite tricolore. On pense fort à Loana Lecomte, qui a lourdement chuté et abandonné alors qu’elle était aussi aux avant-postes.

25e à Londres en 2012. Abandon sur chute à Rio en 2016. Crevaison et 10e place à Tokyo en 2021. Le parcours olympique de Pauline Ferrand-Prévot est digne d’un film cauchemar. Heureusement, ce film a un dénouement infiniment heureux. Aujourd’hui, après 1:26:02 de course sur la technique piste d’Elancourt, la Française a remporté la médaille d’or. Un or à la saveur exquise, après avoir remporté cinq fois le titre de championne du monde.

Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prevot dans le trio de tête après 10 minutes.

Sa course ? Commencée en tête. Après quelques minutes dans la roue de Puck Pieterse, Laura Stigger et l’autre Française favorite, Loana Lecomte, Pauline a passé la seconde et pris une avance qui n’a quasiment pas cessé de croître jusqu’à la ligne d’arrivée, au bout des six tours de course. Le gros événement de la course, c’est la chute très lourde de Loana Lecomte, qui a immédiatement suscité l’inquiétude derrière les écrans. Elle a été contrainte à l’abandon, et ça nous rend particulièrement triste pour elle…

Pour Pauline, il s’agit assurément du plus grand titre de sa carrière. Un titre attendu 12 ans. Un titre remporté à la maison, en France, devant un public qui n’a pas cessé d’encourager sa championne durant l’ensemble de la course. Chaque médaille d’or est unique, mais celle-ci l’est sans doute un poil plus que les autres !

