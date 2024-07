Suspense, spectacle, joies, tristesses. A part le fait de voir l’Espagne du basket fêter une victoire, on a passé un superbe moment devant le premier match du tournoi olympique féminin !

Quel bon moment passé en compagnie des ces joueuses chinoises espagnoles et chinoises, pour l’ouverture de ce tournoi féminin. Un match déjà ultra-important dans ce Groupe A, où nos deux équipes puis la Serbie pourraient se livrer une bagarre terrible pour passer en quarts. La bise au rigolo commentateur d’Eurosport au passage, qui trouve que les Chinoises qui s’encouragent sont une cacophonie, à deux doigts de dire que les filles piaillent trop mais ça nous fait rire.

Comme quand il a dit que la dénommée Sun faisait briller le soleil à Lille d’ailleurs, et pour reparler basket Mme Sun n’a pas été la seule chinoise à éclairer Pierre Mauroy cet après-midi. On pense notamment à Yueru Li, à ses immenses bras et à ses presque 30 pions, mais celles qui se coucheront avec le sourire ce soir ce sont bien les Espagnoles, victorieuses après un scénario assez… incroyable.

En effet, les Chinoises ont mené tout le match et menaient encore de 4 points à quelques secondes de la fin, se congratulaient d’ailleurs sur un temps-mort comme si on était au Nouvel an. Curse fatal, Leonor Rodriguez a ensuite envoyé un énorme and-one à 3-points quasiment au buzzer (mais a manqué le lancer de la gagne), et en prolongations la phénoménale Megan Gustafson a terminé le travail. 54 points en cumulé pour elle et Rodriguez, et au final une victoire ô combien importante pour les raisons évoquées ci-dessus.

Premier match féminin du tournoi et déjà une dinguerie, merci la vie… sauf si vous êtes chinois.