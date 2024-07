Blessé durant toute la préparation, Kevin Durant a (enfin) reçu le feu vert du staff médical américain. L’ailier des Suns est à la disposition de Steve Kerr pour le match d’ouverture de Team USA face à la Serbie à 17h15.

On commençait à se demander si Kevin Durant allait jouer la moindre minute à ces JO et la réponse est oui. Gêné par son mollet depuis plusieurs semaines, le MVP 2014 est enfin prêt à jouer avec les Avengers de Team USA. Shams Charania de The Athletic a balancé l’info à une heure du coup d’envoi de Team USA – Serbie.

After missing camp and exhibition games due to calf injury, Kevin Durant has been cleared for action in Team USA’s Olympic opener vs. Serbia today. pic.twitter.com/aZ5mN5QpFo

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 28, 2024

Un renfort de poids qui tombe à pic pour l’Oncle Sam, qui s’apprête à affronter la Serbie de Nikola Jokic, l’un de ses principaux concurrents dans la course au podium. Reste à savoir si Steve Kerr va lancer la Durantula directement dans le cinq de départ, comme c’était initialement prévu, ou s’il va d’abord le mettre en sortie de banc pour le laisser retrouver tranquillement du rythme. Le trio KD – Curry – LeBron est en tout cas officiellement réuni et ça pourrait faire très, très mal.

Source texte : The Athletic