Ce n’est que la première journée du tournoi basket aux JO de Paris 2024, mais on a déjà droit à un choc digne d’une finale. Ce soir, à 17h15, la Serbie et Team USA vont s’affronter pour tenter d’envoyer un premier message à la concurrence !

Avec son roster d’Avengers, Team USA est logiquement le grand favori des JO de Paris 2024. Mais pour beaucoup, s’il y a bien une équipe qui peut taper LeBron James, Stephen Curry et Cie, c’est la Serbie de Nikola Jokic.

Certes, lors des matchs de préparation, les Américains n’ont pas fait dans le détail et ont battu le vice-champion du monde 105-79 dans ce qui représente un véritable match référence pour la bande de Steve Kerr. Sauf que dans ce match-là, le deuxième meilleur joueur de la Serbie Bogdan Bogdanovic était absent. Dans ce match-là, les Serbes jouaient pour la deuxième fois en deux jours. Et enfin, on sait aussi que les résultats à la prépa, il faut toujours les prendre avec des pincettes.

Tout ça pour dire que le Serbie – États-Unis de ce soir, premier match de poule, devrait être bien plus serré et bien plus compétitif.

Depuis cette rencontre entre les deux équipes à Abu Dhabi il y a dix jours, Team USA n’a clairement pas convaincu, passant tout près de la correctionnelle contre le Soudan du Sud et l’Allemagne. Ils n’ont d’ailleurs tellement pas convaincu que Coach Kerr s’est senti obligé de pousser un petit coup de gueule pour réveiller ses gars. Le coach américain le sait : si son équipe traîne des pieds en ouverture des JO, elle pourrait vite se retrouver en difficulté contre des Serbes talentueux, solides collectivement, et forcément revanchards.

A glimpse of Kevin Durant getting ready to practice with Team USA in Paris. On Saturday, we should know more about his status against Serbia, but he looked set to be a regular participant today.

Keep an eye on @es_sportsnews for my coverage of Team USA and Olympic basketball. pic.twitter.com/bnY8YGMh17

— Grant Afseth (@GrantAfseth) July 25, 2024

Rendez-vous ce soir à 17h15, au stade Pierre Mauroy de Lille (ou sur France Télévision et/ou Eurosport), pour cet énorme Serbie – Team USA. Avec ou sans Kevin Durant ? Cela reste à définir, KD se remettant encore de son bobo au mollet. Mais qu’il joue ou pas, c’est un choc qui va forcément faire des étincelles, et qu’il ne faudra donc pas rater.