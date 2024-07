JO Paris 2024 – Basketball : le programme de la journée (28 juillet)

On y retourne, déjà, après une nuit sommes toutes assez courte. Envoyez le programme de cette journée de Jeux olympiques, c’est pas tous les jours alors profitons en !

Le programme de la journée

11h : Soudan du Sud – Porto Rico

Soudan du Sud – Porto Rico 13h30 : Espagne – Chine (F)

Espagne – Chine (F) 17h15 : Serbie – USA (la preview, juste ici)

Serbie – USA (la preview, juste ici) 21h : Serbie – Porto-Rico (F)

Journée un poil plus tranquille qu’hier au niveau du basket 5×5 avec, surtout, un gros choc à 17h15, entre les États-Unis, grandissimes favoris, et la Serbie, grandissimes outsiders. LeBron James, Stephen Curry, peut-être Kevin Durant, Anthony Edwards, Anthony Davis, Joel Embiid, Jayson Tatum, Devin Booker… on aurait pu tous les citer tellement le squad est terrifiant, mais attention car la Serbie du triple MVP Nikola Jokic a son mot à dire d’entrée de jeu.

Par ailleurs on suivra l’autre match du Groupe C entre le Soudan du Sud et Porto Rico, puis un gros choc entre l’Espagne et la Chine pour ouvrir le tableau féminin, et la Serbie, toujours, mais chez les filles cette fois-ci puisque les filles de Marina Maljkovic termineront le programme contre Porto Rico ce soir à 21h ! A noter que, comme hier et tout au long de la quinzaine, TrashTalk sera évidemment derrière le clavier pour vous raconter tout ça mais aussi face caméra de 17h à 23h sur YouTube, et en place du côté de Lille pour vous faire vivre au mieux la magie olympique !