JO Paris 2024 – le classement des médailles (27 juillet)

Si on suit de près le basket aux Jeux olympiques, on n’oublie pas non plus le reste des disciplines sportives. Aussi durant les JO, à la fin de chaque journée sur TrashTalk, on retrouvera un classement des médailles mis à jour avec les derniers résultats.

🏅 LE CLASSEMENT DES MÉDAILLES ! (JOUR 1) 🏅 pic.twitter.com/33HL4xw2C0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2024

Première journée aux Jeux olympiques et déjà plusieurs raisons de faire la fête pour les Français avec 4 médailles glanées dont une en or pour Antoine Dupont et le Rugby à 7. La France débute plutôt bien ses JO car avec 4 médailles, seuls l’Australie et les États-Unis ont fait mieux en quantité (5). La Chine reste mieux classée que la France avec 3 médailles car elle en a remporté deux en or contre une pour les Bleus. Rendez-vous demain pour un autre point, avec on l’espère de nombreux ronds en or supplémentaires à ajouter à la pile tricolore.