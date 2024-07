L’Equipe de France féminine de rugby à 7 entrait en lice aujourd’hui face au Brésil. Après les hommes, on veut aussi voir les femmes décrocher l’or, et ça débute par une victoire sans appel face au Brésil (26-0).

La feuille de match de ce match avec un ballon ovale c’est juste ici

Evidemment, il y a tout de même eu quelques petites minutes d’observation, lors desquelles les deux équipes se jaugent encore. Mais il a suffi du premier essai inscrit par la grande absente de l’édition 2021 de Toyko Joanna Grisez, suite à une belle accélération. L’essai est transformé juste après par Caroline Drouin, pour véritablement libérer les Bleues. Quelques minutes plus tard, Chloé Pelle part également aplatir le ballon dans la zone d’en-but. La transformation est également validée, et les Françaises repartent aux vestiaires avec une belle avance, 14-0, sans jamais avoir été inquiétées par les joueuses brésiliennes, beaucoup moins à l’aise quand elles n’ont pas de maillot de bain ni de ballon de foot.

#Paris2024 | 🔥 ESSAIIIII !! Les Françaises prennent l’avantage dans cette rencontre grâce à un essai de Joanna Grisez !

C’est transformé et ça fait 7-0 pour nos Bleues.

📺 Le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/Ec9ilLv2Pn

— francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

#Paris2024 | 🔥 QUEL ESSAI DE SÉRAPHINE OKENBA !!

🇫🇷 Ça fait 21-0 pour nos Françaises !

Le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/ALrdiuDTJB

— francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

La deuxième mi-temps ressemble comme deux gouttes d’eau à la première. Quelques minutes nécessaires pour se remettre dedans, et un sacré coast-to-coast de Séraphine Okemba, qui transperce la défense adverse malgré la présence de la même coupe de cheveux que Chris “The Birdman” Andersen, ancien défenseur redouté en NBA, dans les rangs de la Seleção. Ian Jason veut également apporter sa pierre à l’édifice et y va de son essai dans le temps additionnel de ce match. Caroline Drouin n’aura même pas besoin de passer cette transformation et s’arrêtera quant à elle à 3/4. Victoire des Bleues 26-0, et une entrée en lice réussie, juste avant de remettre le couvert ce soir face au Japon à 20h30 !

🇫🇷 ENTRÉE EN LICE RÉUSSIE 💪

On retrouve nos Bleues du rugby à 7 ce soir, à 20h30, pour le 2e match face au Japon. 🔥#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/hmoQDco4KL

— Equipe France (@EquipeFRA) July 28, 2024