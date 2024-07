Ils nous ont fait rêver jusqu’au bout, même s’ils n’ont pas décroché l’or. Les archers Baptiste Addis, Thomas Chirault et Jean-Charles Valladont repartent quand même avec la médaille d’argent, première médaille de l’histoire des Bleus au tir à l’arc par équipes chez les hommes !

Après avoir écarté l’Italie, championne d’Europe en titre, puis la Turquie au bout du tie-breaker malgré la présence de Mete Gazoz, champion olympique en titre en individuel, nos Français se retrouvaient face à la Corée du Sud en finale cet après-midi. La Corée du Sud qui a remporté cinq des six derniers titres olympiques au tir à l’arc par équipes. Inutile de dire que la tâche était ardue, et ça s’est très vite confirmé. Les Sud-Coréens étaient tout simplement en lévitation, incandescents, terrifiants, chirurgicaux et tous les adjectifs de ce type qui peuvent vous passer par la tête.

Depuis l’instauration de cette discipline aux Jeux Olympiques, qui date de 1972, les Bleus n’avaient jamais été médaillés par équipe, c’est désormais chose faite ! Et il n’y a pas du tout de quoi rougir après cette prestation face aux double champions olympiques en titre, qui n’ont été défaits qu’en 2012 par les Italiens à Londres et qui ont été écœurants de précision cet après-midi.

Nos archers tricolores ont perdu sur le score de 5-1, mais en même temps, imaginez seulement tomber sur des types encore plus en feu que les Warriors 2017 dans le troisième quart-temps. Kim Woo-Jin, Kim Je-deok et Lee Woo-Seok étaient en quelque sorte Stephen Curry, Klay Thompson et Kevin Durant. Personne n’aurait pu faire quoi que ce soit, et Baptiste Addis, Thomas Chirault et Jean-Charles Valladont non plus.

Ils décrochent tout de même la quatrième médaille de l’histoire de la France en tir à l’arc, après la médaille d’or de Sébastien Flute en 1992 à Barcelone, la médaille de bronze de Virginie Arnold, Sophie Dodemont et Bérengère Schuh lors des JO de Pékin 2008 par équipes, et enfin l’argent de Jean-Charles Valladont en 2016 à Rio de Janeiro. C’est également la onzième médaille française qu’ont décroché nos archers cet après-midi aux Invalides, sous une chaleur dépassant les 30 degrés. Baptiste, Thomas, Jean-Charles, la France est fière de vous !

