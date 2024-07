Free Agency 2024 : Moussa Diabaté signe aux Charlotte Hornets

Non conservé par les Clippers, Moussa Diabaté a vite su rebondir en NBA. L’intérieur français a signé un two-way contract avec les Charlotte Hornets.

Seulement 11 matchs disputés la saison passée pour 2,6 points et 2,2 rebonds en 11 minutes. C’est peu dire que Moussa Diabaté s’est contenté des miettes aux Clippers ces derniers temps. Barré à L.A., Diabaté a su trouver un nouveau challenge pour se relancer. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le Français va signer un contrat avec les Charlotte Hornets.

Free agent F/C Moussa Diabate has agreed on a two-way deal with the Charlotte Hornets, sources tell ESPN. Diabate — the 43rd pick in the 2022 NBA Draft out of Michigan — played 33 games for the Clippers in the past two seasons. pic.twitter.com/Gt8le1YruX

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2024

Un two-way contract, cela veut dire que Moussa Diabaté va très vraisemblablement faire la navette entre la G League, où il a brillé plus d’une fois cette saison, et l’équipe première des Hornets, où il retrouvera son compatriote Tidjane Salaün, tout juste drafté par la franchise. Dans un secteur intérieur moins fourni, où Mark Williams est souvent blessé, il y aura peut-être moyen d’aller chercher quelques minutes ici et là.

Source texte : ESPN