Chase Budinger, ancien joueur des Rockets face aux Bleus en… beach volley

Quant il s’agit de reconversions professionnelles, certains s’en sortent beaucoup mieux que d’autres. Chase Budinger, ancien joueur aux 407 matchs de NBA, s’est reconverti dans le beach volley où il officie aujourd’hui en tant qu’olympien. Et cet après-midi, c’est la route de nos Bleus qu’il a croisé.

Est-ce que vous vous rappelez de Chase Budinger ? Ancien de NBA passé par les Rockets et les Wolves, on se souvient notamment de lui pour son concours de dunk du All-Star Game en 2012. Eh bien figurez vous que l’ami Chase fait toujours dans le smash, la passe et le contre puisqu’il s’est reconverti dans le beach volley depuis 2018. Et il est plutôt bon, l’artiste. A maintenant 36 ans, Budinger est l’un des meilleurs joueurs de sa discipline. Au point d’être sélectionné par les Etats-Unis pour les Jeux olympiques. Cela ne l’empêche pas de croiser les collègues. Il a pu saluer hommes et femmes de la Team USA qu’il a récemment pu croiser.

Cool to see LeBron James, Kevin Durant, Diana Taurasi, Anthony Davis and Team USA basketball support Chase Budinger at the Olympics. 🇺🇸

Budinger and KD were co-MVPs of the McDonald’s All-American Game. pic.twitter.com/hqKLEpwsQr

Passer du jersey sur le parquet au slip dans le sable a ses avantages, puisqu’il s’amuse en ce moment même à Paris sous la Tour Eiffel dans l’un des spots les plus beaux de l’histoire des Jeux. Le Chase envoie du gros play dans la Poule F, et avec son coéquipier Miles Evans, ils ont donc défait les Français Youssef Krou et Arnaud Gauthier-Rat 2 sets à 0 pour leur premier match. Bien partis pour se qualifier en huitième, la paire Evans-Budinger a encore à jouer les Pays-Bas et l’Espagne avant de rêver de phases finales.

Look at Chase Budinger, man 🏀🏐 pic.twitter.com/cmjGhRtWMy

