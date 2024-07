Dans une finale du 200m papillon où il ne partait pas grand favori, Léon Marchand a tutoyé le légendaire. Mal embarqué sur les 150 premiers mètres, le Français s’est envolé sur la dernière longueur pour décrocher sa deuxième médaille d’or en trois jours.

Paris tremble encore.

Le niveau d’émotion atteint sur les coups de 21h43 dépasse ce dont on a l’habitude. Un nageur, que l’on pouvait confondre avec un dauphin en plissant un peu les yeux, a écrit une page immense de l’histoire des Jeux olympiques.

Quelques minutes avant, Léon Marchand entrait tranquillement dans l’arène sous les acclamations des fans. Dans sa première finale de la soirée, il avait une chance de médaille sans faire figure d’immense favori. La raison ? La présence de Kristof Milak, un champion olympique en titre qui ne semblait pas être venu pour barboter. Dans le sillage d’un départ excellent, c’est bien le Hongrois qui prend rapidement les commandes de la course avec un bon mètre d’avance. Marchand est à la bagarre entre les secondes et troisièmes places jusqu’à la mi-course, mais alors que ses coulées lui permettent de rester au niveau des pieds de son concurrent, les mètres défilent sans que Milak n’affiche de signe de fatigue.

Et puis… l’envol.

Au virage pour les cinquante derniers mètres de la course, Léon Marchand ondule tel un poisson pour se remettre au niveau du pole man. Déployés comme des ailes, ses bras semblent tripler de volume et avalent les mètres d’eau avec frénésie. De 7 dixièmes de retard, le prodige remonte fougueusement sa ligne jusqu’à dépasser le champion olympique en titre. Le monde est halluciné, le come-back absolument fou. Ses derniers efforts sont les plus dévastateurs, Léon Marchand décroche sa deuxième médaille d’or en trois jours.

NON MAIS DÉSOLÉ LES 50 DERNIERS MÈTRES DE LÉON MARCHAND C’EST JUSTE HALLUCINANT 🤯🇫🇷

C’EST UN ALIEN !

pic.twitter.com/AO0Cm897UV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2024

La cerise sur la piscine ? Un record olympique : 1 minute, 51 secondes et 21 millièmes en 200m papillon, personne dans l’histoire de ce sport n’a été aussi rapide. Les mots manquent. Le roi Léon rugit, et surnage au sens propre comme au sens figuré.

L’un des plus grands fournisseurs en émotions depuis le début des Jeux olympique retourne dans l’eau dès ce soir. Ce sera pour le 200m brasse, et une potentielle troisième médaille d’or.