Impressionnant face à la Serbie en ouverture, Team USA voulait enchaîner contre le Soudan du Sud, une équipe qui avait posé de sérieux problèmes aux Américains en préparation. Mais des problèmes, les Américains n’en ont pas eu ce soir pour disposer de leur adversaire. Victoire 103-86 pour les Avengers, le résumé c’est juste en dessous.

Pour ce deuxième match du premier tour, Steve Kerr décide de changer de cinq majeur pour titulariser Jayson Tatum et Anthony Davis aux côtés de LeBron James, Stephen Curry et Devin Booker. LeBron donne le ton d’entrée pour les Américains en scorant huit des dix premiers points de son équipe, mais le Soudan du Sud parvient à passer un 7-0 sous l’impulsion de Marial Shayok.

Le banc de Team USA va ensuite commencer à créer un écart. Kevin Durant cherche ses points sur la ligne des lancers-francs, et Derrick White est hyper précieux à travers son implication défensive. Les Avengers, malmenés en préparation par une équipe du Soudan du Sud sans complexe, mènent la vie dure aux attaquants adverses. Entre shoots très compliqués et pertes de balle, les Sud-Soudanais galèrent offensivement, notamment Carlik Jones qui avait particulièrement brillé à Londres. Résultat : cela donne des opportunités en transition et Team USA ne se fait pas prier. 26-14 après le premier quart suite à un tir primé de Derrick White.

Sérieux, appliqués, concentrés, les Etats-Unis vont continuer de creuser l’écart. Anthony Edwards est à la création, Bam Adebayo à la finition. La circulation de balle est également séduisante côté US, qui domine le Soudan du Sud de plein de manières différentes. On voit Adebayo planter de loin, idem pour Tyrese Haliburton qui n’avait pas joué jusque-là aux JO.

Les Sud-Soudanais tentent de résister comme ils peuvent. Nuni Omot réalise notamment un gros passage offensif pour porter les siens, lui qui score pas moins de 13 points en premier mi-temps. Mais en face, ça ne se relâche pas, à l’image d’un Bam Adebayo hyper impactant des deux côtés du terrain. Au tableau d’affichage, cela se traduit par un score de 55-36 à la pause.

MI-TEMPS !

🇺🇸 ÉTATS-UNIS 55 – 36 SOUDAN DU SUD 🇸🇸

Un milliard de choses se passent en même temps ce soir, mais plusieurs choses à retenir de ce match :

• Team USA ne rigole pas.

• Joel Embiid n’a pas encore joué.

• Bam Adebayo fait un BOULOT : 14 points à 100% au tir !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2024

Le début de deuxième mi-temps est bien plus brouillon pour Team USA. Les turnovers commencent à s’enchaîner un peu trop, notamment LeBron, et ça redonne de la vie au Soudan du Sud. Pendant que Steph Curry est en grosse galère au shoot (0/6), en face ça dégaine ! Bul Kuol plante deux banderilles, Omot l’imite, pareil pour JT Thor. Les hommes de Royal Ivey ne sont plus qu’à dix points (62-52).

Pour briser le momentum adverse, Team USA peut compter sur Derrick White, dans tous les bons coups ce soir. Anthony Edwards fait également du bien à travers un tir primé et sa capacité à provoquer des lancers-francs. Cela suffit pour tuer le début de suspense qu’on a pu avoir.

Si le Soudan du Sud tente de s’accrocher sous l’impulsion de Carlik Jones, les Américains ne sont pas d’humeur à plaisanter. Kevin Durant, Devin Booker et Anthony Davis font le boulot pour maintenir l’avantage confortable de Team USA, et même le creuser. L’écart grimpe jusqu’à la vingtaine de points, ce qui ne permet pas pour autant à Joel Embiid – zéro minute ce soir ! – de fouler le terrain.

Au final, ça donne 103-86 pour Team USA, hiérarchie respectée.