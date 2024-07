On ne pouvait pas rêver mieux pour cette fin de session. Après la nouvelle défaite des filles on avait besoin qu’on nous remonte le moral, et qui appelle-t-on quand on a besoin qu’on nous remonte le moral ? Pas la Compagnie Créole, occupée à Mask Singer, mais bien L’ÉQUIPE DE FRANCE DE BASKET 3×3, qui commence, doucement, à écrire une très belle histoire.

Victoire hier soir face aux dérangeants Polonais, victoire ce soir face aux puissants Lituaniens. Deux sur deux, non sans mal car chaque match est une vraie guerre, mais ce soir les Bleus du 3×3 ont validé une double satisfaction en gagnant ce match, en le gagnant avec la manière, comme des soldats, comme une équipe. On passe outre le coup de stress de fin de match (l’EDF est passée de 20-15 à 20-20), et on mettra plutôt l’accent ce soir sur la variété des dangers offensifs dans cette équipe. En effet, si hier soir Franck Seguela et surtout Lucas Dussoulier avaient porté l’attaque tricolore, ce soir c’est la doublette Timothe Vergiat / Jules Rambaut qui a fait du sale. Les premiers points pour Tim le sniper, une vraie connexion entre les deux ensuite, puis Jules Rambaut qui, comme hier, prend le dessus sur son vis-à-vis. Jules l’a dit ensuite, c’est son taf, il est là pour ça, mais il n’empêche que quand tu passes de la justesse de Raimbaud à des Rainbow shots puis à la puissance de Rambo en deux actions, il y a de quoi être confiant pour la suite.

#Paris2024 | 🏀 🇫🇷 LA VICTOIRE SUR LE GONG 😱

Les Français du basket 3×3 remettent ça avec un shoot pour la victoire au terme d’une rencontre irrespirable face à la Lituanie 🤯

2e victoire en 2 matchs pour nos Bleus après la Pologne 🔥

Le direct : https://t.co/OK0hkyRtsF pic.twitter.com/f6pqkq44ZD

— francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

La suite ? C’est demain avec deux matchs au programme, contre les Pays-Bas à 14h05 et la Serbie à 22h35. Si les Bleus l’emportent deux fois la porte des demi-finales leur sera grande ouverte, mais deux matchs en 3×3 c’est deux ans, alors comme le disait justement Franck Seguel’Hair hier : un match après l’autre. Nous en tout cas, tout ce qu’on veut c’est taper un grand concert de air guitar mardi sur un podium, sur du Jean-Jacques Goldman. Parce que Jean-Jacques Goldman aussi avait un mulet dans les années 80, suivez mon regard. A demain !