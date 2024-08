Victor Wembanyama aura finalement sorti son match référence avec les Bleus… pour la Finale des JO de Paris 2024. Celui qui mène les Français en points, rebonds, passes, interceptions et contres par match sur la compétition a été récompensé du trophée de Rising Star des Jeux olympiques.

Honnêtement, qui d’autre que lui pouvait prétendre à cette récompense ? Après un tournoi à 20,8 points, 9,7 rebonds, 3,3 passes, 1,7 contre et 2 interceptions en 29,8 minutes de moyenne, Victor Wembanyama a été élu Rising Star des JO Paris 2024. En plus d’être dans le 5 majeur de la compétition. Comment pouvait-il en être autrement, pour un joueur qui a mené une équipe finaliste des Jeux olympiques dans les cinq grandes catégories statistiques du basket-ball. Wemby n’a pas mis tous ses tirs, n’en a pas pris que des bons, mais sa défense, son playmaking et son impact en général ont emmenés les Bleus là où ils sont aujourd’hui, c’est-à-dire sur la deuxième marche du podium des Jeux olympiques de Paris 2024.

Effondré au coup de sifflet final, on se doute bien que Victor échangerait bien volontiers ce trophée de meilleur jeune contre une breloque dorée, mais le basket-ball est cruel, et Victor Wembanyama devra attendre quatre longues années supplémentaires pour prendre sa revanche en terrain américain. La prochaine fois qu’il fait le déplacement pour des olympiades, c’est le titre de MVP de la compétition que Wemby visera cette fois. Et nous on dit bonne chance pour l’en empêcher.

