JO PARIS 2024 – 27 JUILLET 2024 : LE LIVE 100% TRASHTALK (JOUR 1)

Prenez-en l’habitude, chaque jour TrashTalk sera en live de 17h à 23h pour vous faire vivre au plus près les meilleurs moments – basket et autres – de ces Jeux olympiques. Et dès le premier jour, c’était déjà n’importe quoi.

Une victoire inaugurale des Français du basket face au Brésil, la grande première de Robin aux commentaires, les interventions divines de Julien hors caméra. Une médaille d’or en direct pour le rugby à 7, un quiz olympique, une histoire du Pépère Castor. pas mal de nouveauté pour ce premier jour, et donc ce live de six heures pour entamer quinze jours de folie. Allez, c’est dans la boîte !