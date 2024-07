Ce soir à 17h15, face à la Serbie, l’armada de Team USA va faire ses grands débuts aux JO de Paris 2024. Des débuts forcément attendus par toute la planète basket. Mais des débuts qui doivent aussi permettre aux Américains de monter leur niveau de jeu après une fin de préparation mitigée. Anthony Davis l’a parfaitement résumé : Team USA devra être au top pour atteindre son objectif.

“C’est l’heure d’y aller.”

Oui, c’est l’heure. Ce dimanche, pour son entrée dans la compétition, Anthony Davis et ses copains vont affronter le vice-champion du monde serbe dans un match hyper attendu. C’est potentiellement une preview de finale olympique, mais c’est surtout une rencontre qui peut donner le ton pour la suite de la compétition.

Une victoire convaincante sur la Serbie comme en préparation, et Team USA enverra un gros message au reste de la concurrence.

Une rencontre compliquée voire même une défaite face à la bande à Nikola Jokic, et les petits doutes entourant les Avengers deviendront tout d’un coup beaucoup plus gros.

“On a analysé les erreurs qu’on a faites, on en a parlé, on les a corrigées. Désormais, on doit jouer un basket presque parfait, un basket sans erreur, si on veut gagner la médaille d’or.” – Anthony Davis

Malgré cinq victoires en cinq matchs, la préparation de Team USA n’a pas vraiment convaincu. Certes, la grosse victoire contre la Serbie (105-79) il y a dix jours a été impressionnante, mais les sorties londoniennes contre le Soudan du Sud et l’Allemagne ont montré que les Avengers n’étaient pas imbattables.

“On est talentueux, expérimentés, on a un nouveau groupe, mais il y a beaucoup de bonnes équipes qui vont se battre pour décrocher une place sur le podium. Vous ne pouvez pas juste vous pointer et penser que vous allez gagner.” – Stephen Curry, via The Athletic

Le temps où Team USA explosait tout le monde juste en se reposant sur son talent est révolu. On n’est pas en 1992 ou en 1996. On est en 2024.

Peu importe les noms sur le papier, peu importe les accomplissements de chaque superstar, peu importe l’historique (quatre médailles d’or de suite pour Team USA, sept en huit participations avec les joueurs NBA), les États-Unis savent qu’ils ne sont pas à l’abri d’un faux pas. Ils savent que les équipes internationales sont meilleures que jamais. Que ces JO de Paris 2024 sont peut-être les plus relevés de l’histoire. Et qu’ils devront donc montrer leur meilleur visage pour atteindre la plus haute marche du podium.

Le choc de ce soir, face à la Serbie, nous donnera une meilleure idée sur où en sont les Avengers dans leur quête de l’or. Enclencheront-ils le mode olympique, ou montreront-ils les mêmes difficultés qu’en prépa ? Début de réponse à 17h15.

___________

Sources texte : ESPN / The Athletic