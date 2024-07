Faisant partie des grands acteurs du succès de la France face au Brésil hier en ouverture des JO de Paris 2024, Victor Wembanyama n’a pas semblé perturbé par les attentes et la pression entourant la rencontre. Pourtant, intérieurement, le phénomène français ne respirait pas forcément la sérénité avant le match.

“Pour la première fois de sa carrière, je pense qu’il était un peu stressé.”

Vincent Collet, sélectionneur des Bleus et ancien coach de Wemby à Boulogne-Levallois, a ressenti la nervosité de Victor lors des heures et même les jours précédant ce France – Brésil de samedi soir.

Si Wembanyama est évidemment habitué à la pression, aux attentes surdimensionnées et la hype qui l’entoure depuis deux-trois ans, cette fois c’était différent. Parce qu’un premier match en grande compétition internationale, avec l’Équipe de France, aux Jeux Olympiques et en plus “à la maison”, cela ne peut que être différent.

“En France, tout le monde l’attend. Vous avez des gens qui connaissent le basket, et qui comprennent qu’il n’a que 20 ans. Mais vous avez aussi des gens qui aiment le sport mais qui ne connaissent pas trop le basket, et qui pensent que Victor est déjà Michael Jordan. Mais laissons faire le temps.” – Vincent Collet

Victor Wembanyama a tellement pris l’habitude d’être en avance sur son temps que les attentes ne peuvent qu’augmenter. Mais n’oublions pas qu’il n’a que 20 piges, et qu’être le meilleur joueur d’une nation qui vise une médaille olympique devant son public est un statut pas facile à gérer. Même pour Wemby.

Face au stress, la nervosité, mais aussi l’impatience et l’excitation entourant ses débuts olympiques, Victor Wembanyama a beaucoup échangé avec Vincent Collet, ses coéquipiers et le reste du staff. Des échanges qui lui ont permis d’être dans le bon état d’esprit face au Brésil, pour ensuite faire ce qu’il sait faire de mieux : dominer.

Avec 19 points, 9 rebonds, 4 interceptions, 3 contres et plusieurs actions d’alien, Victor Wembanyama n’a pas déçu. Au contraire, il a illuminé le stade Pierre Mauroy de Lille lors d’une première mi-temps exceptionnel face au Brésil.

Vivement la suite !

Source texte : The Athletic