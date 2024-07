Dans le grand choc de la journée, la Serbie va tenter de faire tomber l’ogre américain, loin d’être impressionnant lors des derniers matchs de préparation. Vu l’effectif serbe, le vice-champion du monde semble avoir ses chances. Mais ne comptez pas sur Bogdan Bogdanovic pour le crier sur tous les toits de Paris.

“Est-ce que Team USA est prenable ?”

Voilà la question qui a été posée à l’arrière serbe Bogdan Bogdanovic à quelques heures du match hyper attendu entre la Serbie et les États-Unis. La réponse de Bogi ?

“Je préfère ne rien dire, car je n’ai pas envie de les motiver encore plus. On croit en nous, évidemment, mais je ne veux pas leur donner de motivation supplémentaire.”

Ce genre de question piège, l’expérimenté Bogdan sait comment y répondre. Il a conscience des potentielles conséquences qu’une réponse un peu trop affirmative peut provoquer dans ce genre de cas. Et puis on rappelle que la Serbie a pris 26 points dans la bouche en prépa face à Team USA, même si Bogdanovic était absent durant ce match-là.

Tout ça pour dire que Bogdan et les joueurs serbes voudront faire parler leur jeu avant de parler derrière les micros.

"I’m not gonna say nothing because I don’t want to motivate them more,” he told me. “We believe, definitely, but I don’t want to give them extra motivation.”

– Bogdanović, captain of the Serbian team facing Team USA on Sunday, shared his thoughts on whether the USA seem beatable pic.twitter.com/iJqymXqVWW

— MarlHoops (@MarlHoops) July 27, 2024

En NBA depuis sept ans, Bogdan Bogdanovic connaît les stars de Team USA par cœur. Il sait à quel point LeBron James, Stephen Curry et Cie peuvent faire basculer un match à tout moment, même quand les Américains sont poussés dans leurs retranchements.

“Ils savent comment appuyer sur le bouton quand le moment est venu de vraiment jouer. On l’a vu quand ils étaient menés de 15 ou 16 points face au Soudan du Sud, ou qu’ils étaient derrière face à l’Allemagne, ils ne veulent pas perdre. On a vu qu’ils ont monté l’intensité, qu’ils ont joué plus collectivement, et puis ils ont gagné.” – Bogdan Bogdanovic

La force de frappe de Team USA est probablement inégalable, et les Ricains n’ont pas besoin de motivation supplémentaire. Bogdan Bogdanovic en est bien conscient. Néanmoins, une fois sur le parquet, on sait que Bogi et les siens ne se priveront pas pour regarder les States droit dans les yeux.

Rendez-vous ce soir, 17h15 !

__________

Source texte : The Athletic