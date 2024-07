Certains des sportifs français qui vont nous faire rêver à Paris sont des grands passionnés de basket et on s’est dit que ce serait trop bête de ne pas leur donner la parole. Grâce à 10 questions autour du monde de la balle orange, apprenez à connaître les goûts de ces athlètes avant de les voir briller sur la plus grande scène du sport mondial cet été. Aujourd’hui, le pongiste Simon Gauzy.

Tous les athlètes qui participent à cette série d’articles ont accepté de répondre à nos questions quelques semaines/jours avant l’événement sportif le plus important de leurs vies. Merci de leur renvoyer leur extrême bienveillance et de les supporter corps et âme cet été !

Simon Gauzy est un des meilleurs pongistes français de l’histoire. Huitième mondial en 2017, il a régné sur l’hexagone avec trois titres de Champion de France à son palmarès. Le Toulousain a également été Vice-Champion d’Europe en individuel et Vice-Champion du Monde par équipe en 2024 avec les frères Lebrun. Une épreuve à laquelle il prendra part aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec les mêmes coéquipiers. Voici son questionnaire basket !

Depuis quand suivez-vous le basket-ball ?

J’ai toujours aimé le basket mais je me suis mis a vraiment suivre la NBA en 2016 (farewell tour de Kobe Bryant, record des Golden State Warriors, 3-1 lead en Finales, … ndlr.). Je pense que je suis tombé sur un bon cru et je suis devenu fan.

Quelle est votre équipe préférée ?

Mes parents m’ont ramené un maillot des Toronto Raptors lors d’un voyage aux Etats-Unis et depuis, j’ai un peu d’affection pour eux. Mais je suis un peu un basketix, je change souvent !

Quel est le premier joueur qui vous ait fait vibrer ?

J’ai toujours adoré LeBron James mais j’avoue que Russell Westbrook dans les années 2016/17/18 c’était quelque chose à voir jouer. En terme d’énergie, entre autre, il se passait toujours un truc quand il avait la balle et c’était génial à suivre.

Et dans la NBA actuelle, c’est lequel votre préféré ?

Il y en a plusieurs ! J’adore Giannis pour son côté bestial, dominant. Jokic c’est un régal à voir jouer. Kyrie lorsqu’il a envie de performer… il n’y a pas plus beau. Après je peux aussi faire le hipster en disant que des mecs comme Jalen Williams me font aussi kiffer. Et je pense que Victor Wembanyama sera vite assez haut.

Est-ce que vous avez une unpopular opinion que vous défendez corps et âme ?

Non, je ne suis pas de ceux qui me battent sur ces choses là. J’ai des avis oui, mais je ne me sens pas assez légitime pour parler de certaines choses avec autant d’engagement et de certitude. Mais je dois avouer dois avouer que je regrette de ne pas avoir vécu ce moment où on prenait des fautes technique SEULEMENT lorsqu’on le méritait. Le trashtalk, c’est une régalade quand ça ne dépasse pas les limites et aujourd’hui c’est un peu plus compliqué pour en faire.

Si vous aviez pu être spectateur d’un seul match dans l’histoire, lequel auriez-vous choisi ?

J’hésite entre le match 7 entre Cleveland Cavaliers et Golden State Warriors en 2016 et les Bulls – Suns, Bulls – Jazz des années 1990. C’est dur de choisir, il y’en a tellement en fait. Le Miami Heat- Sans Antonio Spurs en 2013 avait l’air tellement fou aussi (shoot de Ray Allen ndlr.).

Si vous aviez été un joueur, quel aurait été votre style de jeu ?

Déjà je fais que 1m82 donc j’aurais été limite pour faire du Shaq (Shaquille O’Neal ndlr.). Mais je suis un joueur de ping-pong avec un bon toucher de balle, qui fait des points spectaculaires donc allez je prend le melon et j’aurais dit Kyrie (Irving). J’aurais pu dire Steph (Stephen Curry) mais dès que je sors de la raquette, je ne sais plus tirer donc bon.

Que pensez-vous de Victor Wembanyama ?

Je suis archi fan. Le mec a l’air d’avoir une personnalité de dingue, atypique, il reste lui même pour le moment et a envie de tout casser sur son passage. Et puis, c’est déjà un beau joueur, je pense qu’il peut être magnifique à voir évoluer à court terme ! J’ai hâte de suivre sa carrière.

Si vous deviez construire un cinq majeur complémentaire pour aller chercher le 82-0 lors de la saison régulière 2024-25, quelle serait votre équipe ?

Waw, question de fou! J’adore.

Luka Doncic – Devin Booker – Anthony Edwards – Jayson Tatum – Nikola Jokic

Avec un Anthony Davis sur le banc pour rattraper certaines largesses défensives. Je pense que ce serait pas mal en 2024/2025.

Deux questions en une ! Quels points commun y a t’il entre votre discipline et le basket-ball et y a t’il du trashtalk dans votre sport ?

Malheureusement, il n’y a pas assez de trashtalk dans le tennis de table à mon goût. Il y’en a parfois mais c’est trop gentil. Je suis assez explosif et j’aimerais bien qu’il y ait un peu plus de “beef” parfois. Et sinon pour ce qui est du plus gros point commun entre les deux sports, je dirais que les appuis, surtout en attaque, peuvent être assez similaires. Alors oui, les gestes et le temps est plus long au basket, on peut « dicter » le rythme de l’attaque dans ce sport car pas de duel aussi « direct » avec l’adversaire. Nous, il nous envoie un balle et il faut s’adapter en fonction. Mais les petits cross, le changement de rythme, la vitesse d’exécution, ça ressemble. Et puis j’aime tellement jouer au basket que, avec mon préparateur physique, on utilise ce sport pour travailler le cardio. Le basket a vraiment une grande part dans ma vie et j’aime trop ça !

Merci à Simon Gauzy pour sa participation !