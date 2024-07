Le Soudan du Sud affrontait Porto Rico ce dimanche matin au Stade Pierre Mauroy, et un gros couac est survenu avant même le début du match.

On a d’abord entendu l’hymne national portoricain, qui a retenti au sein de la Decathlon Arena. Jusque là rien d’anormal, sauf qu’au moment de l’hymne Sud-Soudanais, c’est l’hymne national du… Soudan qui a été joué. Gros moment de flottement chez toutes les personnes présentes, du public aux joueurs en passant par l’organisation. On rappelle que le Soudan du Sud est indépendant depuis 2011 après des années de guerre civile, et forcément, ça a agacé.

Au premier plan, on y voit un supporter, brandissant le drapeau du Soudan du Sud, perdre ses nerfs en voyant que ce moment de communion qu’il attendait tant a été entaché, et lâcher un “F*CK !” bien visible à la caméra. Du côté des joueurs, on se regarde sans trop savoir quoi faire ni quoi se dire, les regards sont interloqués, et certains commencent même à retourner vers leur banc, pensant que le “South Sudan Oyee!” (NDLR : nom de leur hymne national) ne va pas retentir. Wenyen Gabriel a même manqué le début, lui qui était reparti aux vestiaires. Le pays, qui connait sa première participation aux Jeux Olympiques dans cette discipline, et qui est dans un contexte géopolitique très difficile depuis des décennies, a forcément de quoi être déstabilisé. Mais les joueurs reprennent place progressivement pour entendre retentir leur hymne national, qui a bien été trouvé par l’organisation après quelques minutes.

La réaction des spectateurs du Stade Pierre Mauroy a quant à elle été exemplaire. Si eux aussi se sont interrogés sur ce qu’il se passait à l’instant T, ils ont ensuite applaudi et acclamé comme un seul homme, dans un moment de communion qui fait chaud au cœur. L’esprit olympique a rapidement repris le dessus et Royal Ivey, le sélectionneur du Soudan du Sud, a d’ailleurs harangué la foule en voyant que les choses se mettaient en place. La bonne humeur a repris peu à peu sa place à Villeneuve d’Ascq, et on a eu davantage d’images que l’on aime voir par la suite, d’autant qu’après ce très gros incident, l’arène a clairement pris parti pour le Soudan du Sud dans ce match très disputé et finalement remporté par la nation africaine !

Le public a complètement pris parti pour le Soudan du Sud après ce couac en introduction.

Grosse ambiance à Lille encore une fois. Les tribunes sont presque pleines.

