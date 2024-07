C’était une rencontre clé pour les deux “petits” du Groupe C dans ces JO Paris 2024. Dans le premier match de cette poule, Soudan du Sud et Porto Rico avaient en effet tout intérêt à gagner avant d’affronter la Serbie du terrifiant Nikola Jokic et la Team USA du terrifiant tout le monde. Et pour leurs grands débuts aux Jeux, ce sont bien les Sud Soudanais qui se sont imposés !

Vous savez, quand on accorde beaucoup de temps à un passe-temps, on finit par accéder à un état un peu particulier. Un état où on est hype un beau dimanche matin à l’idée de se farcir un match de basket entre Tremont Waters et JT Thor. Comme un fan de football qui se réjouirait à l’idée de se taper un bon vieux Niort – Avranches en Nationale ou un cinéphile invétéré qui s’empresserait de rejoindre son cinéma Art et Essai préféré pour aller voir un obscur film d’auteur slovaque. On était donc – premier degré – très impatient de regarder cette match up entre deux des plus gros… petits poucets des Jeux olympiques. Et le match commence bien puisqu’il y a erreur sur l’hymne du Soudan du Sud… Sympathique pour la première participation aux Jeux olympiques des Bright Stars.

Après quoi, Tremont Waters commence à péter un câble en enchaînant deux tirs de très très loin. Nuni Omot répond, et marque l’histoire en ouvrant le compteur de points du Soudan du Sud aux JO Paris 2024. On s’y attendait et ça se confirme, c’est une vraie opposition de style entre une équipe Porto-ricaine qui mise beaucoup sur son backcourt pour ce qui est du scoring et le Soudan du Sud qui a toute une équipe grande et extrêmement athlétique.

D’entrée, Porto Rico est très efficace de loin et parvient à prendre des avances de 8-9 points, mais le Soudan du Sud attaque inlassablement l’intérieur et se donne des cartouches supplémentaires en étant productifs à l’interception. Et quand on a quelques joueurs talentueux qui arrivent à spacer, bien finir et faire de superbes moves au poste, ça donne une attaque pas si prévisible et bien efficace. Imprévisibilité, ce n’est pas le mot qui décrit le mieux l’attaque portoricaine. Fin du premier quart, trois joueurs du Porto Rico ont marqué. 28 points, Tremont Waters et Jose Alvarado en ont mis 23.

Le Soudan du Sud a pour lui les rebonds et le jeu en transition, Porto Rico compte sur de la provocation de fautes et une excellente réussite de loin. Nos Sud Soudanais ont du mal à défendre sur les lignes extérieures, et le meneur des Bright Stars Carlik Jones est souvent un peu trop en mode œillères, favorisant des percées compliquées plutôt que des kick-outs dans le corner. Le poste 1 n’a en plus pas marqué à 3-points de la mi-temps. Cela n’arrange pas quand on sait que c’est habituellement la solution de scoring numéro 1 de son équipe. Heureusement, JT Thor commence son show. Le Hornet envoie une énorme planche sur un tir d’Ismael Romero (il y avait probablement contre illégal mais on a rien vu) avant de dégommer l’arceau sans pitié d’un tomar surpuissant en contre-attaque, faisant tomber le tonnerre sur le Stade Pierre Mauroy.

Vrai momentum ? Pas vraiment. Porto Rico, dans le sillage d’un Jose instoppable au scoring, plie mais ne rompt pas et garde 6 points d’avance à la mi-temps. Malheureusement, le tournant du match a peut-être déjà eu lieu. A quelques secondes de la pause, Jose se blesse seul à la cheville sur un appui maladroit et doit être raccompagné aux vestiaires. Les Portoricains perdent leur meilleur joueur – Jose était déjà à 19 pions – et ne mènent que 54-48 à la pause. L’adresse d’Alvarado serait une immense perte pour les siens. Sur quinze tentatives de loin chacun, les Sud Soudanais en ont rentré quatre tandis que les Porto-ricains en ont mis dix. Le Soudan du Sud a compensé au rebond pour l’instant, mais ils devront régler la mire pour espérer mieux.

Au final, Jose Alvarado ne manquera que deux petites minutes à l’entrée du troisième quart avant de revenir, frais comme un gardon. Et il ne lui faut pas beaucoup de temps pour remettre deux paniers. Un guerrier !

Pas suffisant cela dit pour endiguer la superbe dynamique du Soudan du Sud qui passe enfin devant sur deux gros tirs primés consécutifs. Toujours dominants aux rebonds et maintenant très adroits de loin, les Sud Soudanais enclenchent un vrai run. +8. L’avance serait plus considérable encore si les Africains trouvaient tout de suite de meilleures passes en contre-attaque. Porto Rico en profite pour miser sur George Conditt IV en attaque, qui marque six points en moins de deux minutes. Mais à l’image de Wenyen Gabriel qui aspire l’âme de Tremont Waters sur un immense contre, le Soudan du Sud tient bon. Porto Rico finit par complètement déjouer aux tirs, tandis que les Sud Soudanais gagnent en application dans leur plan de jeu à chaque minute qui passe. L’écart montre à 13 points.

La presse tout terrain de Porto Rico et le challenge de son coach ne suffiront pas. Le Soudan du Sud s’accroche à son avance et finit par l’emporter 90 à 79 dans ces JO Paris 2024. En prenant 18 rebonds de plus que Porto Rico (55 à 37), les hommes de Royal Ivey n’ont laissé aucune chance aux Porto Ricains. Rattrapant presque les potes d’Alvarado de loin (34% pour le Soudan du Sud, 35% pour Porto Rico) et tenant le cap aux lancers (14/15) là où les Porto Ricains coulaient à pic (14/24), le représentant africain a été le plus cohérent dans son plan de jeu. Jose (26 points, 5 passes à 9/16 aux tirs) a tout tenté, mais blessé et abandonné par son second Tremont Waters (6/19 aux tirs), invisible en seconde mi-temps, il n’a pu gagner face à la bande de colosses Est Africaine qui lui faisait face.

Wenyen Gabriel et JT Thor, les deux NBAers de l’équipe n’ont inscrit que douze points à deux, laissant Carlik Jones (19 points, 6 passes) et Marial Shayok (15 points) gérer le gros de l’attaque. A noter qu’à seulement 17 ans, le colosse de 2m19 Khaman Maluach a eu l’occasion de rentrer en jeu lors des Jeux olympiques pendant plus de six minutes et d’ouvrir son compteur de paniers.

Premier match, première victoire pour le Soudan du Sud dans ces JO Paris 2024. La bande de Carlik Jones aborde au mieux leurs jeux et se donnent de l’air avant d’affronter Américains et Serbes coup sur coup. Pour Porto Rico, c’était LE match à prendre, la suite du tournoi s’annonce extrêmement compliquée.