Les débuts de Jose Alvarado en tant qu’Olympien étaient somme toute assez étranges. Commençant sa rencontre contre le Soudan du Sud sur les chapeaux de roue, il semble se blesser assez gravement à la cheville avant la mi-temps, revient finalement en jeu en début de troisième quart mais finit par perdre la rencontre.

We really got GTA Alvarado before GTA 6 🦸‍♂️#Paris2024 x #Basketball

Sur la première mi-temps, c’est sur une perf all-time qu’on était parti. On vous dépeint le tableau. Face à la très physique, très grande et très longue équipe du Soudan du Sud, un meneur de jeu de tout juste 1m80 s’élève, prend en charge le scoring de son équipe et se transcende pour porter les siens vers la victoire. A la mi-temps, il est déjà à 19 points marqués, et son équipe de Porto Rico est à +6. Mais entre-temps, il y a eu un petit problème.

Jose Alvarado, who already scored 19 for Puerto Rico in the first half, is in pain, holding his ankle. He tried to step on his right foot, but it's clear he's in significant pain. He was then escorted to the locker room.

Sans même entrer en contact avec quiconque, Jose se blesse à la cheville et reste au sol. Il doit être raccompagné aux vestiaires et semble souffrir le martyr. C’est là qu’on tire la gueule, le meneur régalait le Stade Pierre Mauroy de ses frasques et de son culot en attaque jusque-là, et voilà qu’il doit quitter les lieux pour une blessure un peu stupide. Rude !

Mais la suite de l’histoire est belle. Enfin le début de la suite. Quelques minutes passent dans le troisième quart, et Jose Alvarado refait surface dans le stade. Acclamé, il retourne sur le terrain et ne met pas beaucoup de temps à scorer plusieurs paniers. Au total, il réussit à mettre sept points supplémentaires dans cette seconde mi-temps où on le sent malgré tout limité. Malheureusement, entre-temps le Soudan du Sud s’est mis en route et ne semble plus arrêtable. Les Porto Ricains s’inclinent finalement 90 à 79. Alvarado finira la partie en comptant 26 points, à 9/16 aux tirs dont 3/8 de loin et 5/6 aux lancers, avec 6 passes, 2 interceptions et 2 rebonds.

L’histoire aurait été belle pour Porto Rico et Jose Alvarado. On peut vous dire que le meneur serait rentré au pays en héros s’il avait qualifié Porto Rico en quarts de finale grâce à une victoire ce matin. Malheureusement, avec les matchs restants impliquant Nikola Jokic puis Team USA, on est plus très optimistes sur la suite de la compétition d’un Jose abîmé et des siens. Tout va très vite, c’est la dure loi des Jeux olympiques.