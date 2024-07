Wenyen Gabriel (Soudan du Sud) : “C’est un moment de fierté”

Victorieux de Porto Rico, le Soudan du Sud a signé la première victoire de son histoire aux Jeux olympiques. De quoi remplir de fierté les joueurs, à commencer par Wenyen Gabriel.

Petit nouveau de ces Jeux olympiques de Paris 2024, le Soudan du Sud a tout de l’équipe coup de cœur sur ce tournoi. N’existant que depuis 13 ans, le pays reste une très jeune nation et encore plus sur la scène basket, où elle découvre tout juste les JO.

Déjà impressionnant en amical face à Team USA, le pays cher à Luol Deng a entamé de la meilleure des façons les JO ce dimanche, avec une victoire maitrisée face à Porto Rico. Un succès historique pour le pays. En commentaires d’après-match, Wenyen Gabriel a fait part de sa fierté. Des propos rapportés par Benoît Carlier de TrashTalk.

Wenyen Gabriel sur la première victoire de l’histoire du Soudan du Sud 🇸🇸 aux Jeux Olympiques :

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 28, 2024

“C’est un moment de fierté. Ça a permis de réunir ma famille et j’ai l’impression que c’est la même chose pour notre pays. Ça montre le pouvoir du sport et j’espère que nous continuerons à investir pour notre pays pour montrer ce que le sport peut apporter aux gens.”

Pour un pays qui est encore aux fondations de sa jeune histoire, et qui s’affirme petit à petit sur la scène internationale, c’est un succès qui fera date, à n’en pas douter.

“Nous savons que nous jouons devant le monde entier. Nous sommes venus pour représenter le nom à l’avant de notre maillot. C’est quelque chose de plus grand que nous.”

Cela va aussi certainement booster l’engouement pour le basket au Soudan du Sud. Et encore il ne s’agit que d’une victoire, maintenant la qualification pour le prochain tour est possible. On parlerait d’un véritable exploit pour le pays et même un grand pas en avant pour le basket africain car aucune nation d’Afrique n’a jamais atteint les quarts de finale aux Jeux olympiques en basket.

Interrogé sur l’accident de l’hymne en début de match, l’ancien joueur des Lakers n’a pas caché que ça avait déçu les joueurs mais ceux-ci l’ont utilisé comme motivation pour aller gagner le match dans la foulée.

“C’était un moment triste pour nous. Ils se sont trompés d’hymne et ça nous a brisé le cœur. Je me suis senti blessé quand j’ai entendu cela mais ça nous a aussi motivés.”

Source texte : Benoît Carlier / TrashTalk