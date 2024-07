L’équipe de “Inside the NBA” convoitée par Amazon ?

Avec l’officialisation du deal entre la NBA et Amazon, l’émission “Inside the NBA” diffusée sur TNT est donc condamnée à disparaître à la fin de la prochaine saison. À moins bien sûr que ses membres ne soient recrutés ensuite… par Amazon.

Si le nouvel accord entre la NBA et Amazon, NBC et Disney marque un nouveau départ dans l’histoire de la Ligue, du côté de TNT, on tire la gueule. La chaîne ne digère pas cette décision de la NBA et envisage de porter l’affaire devant les tribunaux.

Plus proche du parquet, la fin de l’association entre TNT et la NBA marque aussi la fin de “Inside the NBA”, une émission qui accompagne l’actualité de la balle orange aux Etats-Unis depuis 1989, comme le Shaq le rappelle à chaque fois dans le show.

Pour les fans, c’est évidemment un choc car tout le monde s’était habitué à voir les avis tranchés (et parfois douteux) et les pitreries des Shaquille O’Neal, Charles Barkley et Kenny Smith, bien entourés par le célèbre Ernie Johnson Jr.

Un quatuor qu’on ne devrait plus revoir à partir de la fin de la saison 2024-2025, à moins que…

Amazon has interest in acquiring “Inside the NBA,” per @SBJ

“Amazon, which will officially stream NBA games starting in 2025, has interest in pursuing members of TNT’s revered ‘Inside the NBA’ studio show, according to Jay Marine, global head of sports for Prime Video. Marine… pic.twitter.com/NneFikgU3m

En effet, selon Sports Business Journal, Amazon Prime serait intéressé à l’idée de recruter les membres de Inside the NBA. Jay Marine, vice-président et directeur de Prime Vidéo sports, a confirmé cet intérêt. ESPN, autre partenaire de la NBA, pourrait aussi se positionner.

Les membres de l’émission seront certainement convoités et les rassembler ne sera pas une partie de plaisir. Ernie Johnson reste un historique de TNT, pas sûr qu’il veuille quitter la chaîne. Shaquille O’Neal et Kenny – The Jet – Smith sont sans doute plus accessibles. Charles Barkley, quant à lui, a déjà expliqué qu’il voulait prendre sa retraite en 2025.

