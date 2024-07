JO Paris 2024 : le programme du live du jour sur TrashTalk (28 juillet)

Incroyable mais vrai, TrashTalk s’est lancé un grand défi pour ces Jeux olympiques de Paris 2024 : six heures de commentaires, live, chaque jour, de 17h à 23h. Prouesse physique qui laissera peut-être des traces mais peu importe, ça n’arrivera qu’une fois donc on en profite et, plus important encore, on VOUS en fait profiter au max. Voici le programme de cette deuxième journée, accrochez vos ceintures !

On enchaine ! Du basket avec un énorme choc à 17h15, du tennis de table, de la natation, bref une journée… originale sur TrashTalk, et vous n’êtes assurément pas prêts pour notre niveau d’Hexpertise.

🚨 LIVE TRASHTALK : VOICI LE PROGRAMME DU JOUR !

Rendez-vous à 17H00 sur YouTube, pour une nouvelle soirée folle ! 🥇

🏀 17h15 : Team USA – Serbie

🍻 19h00 : Apéro (debrief du match + quiz)

🏓 20h00 : Felix Lebrun – Desai

🏊‍♀️ 20h30 : Finale 400m 4 nages

🏓 22h00 : Alexis… pic.twitter.com/oMgnieOa4c

