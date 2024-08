Le tournoi féminin de basket se poursuit dans ces JO de Paris 2024. Dans le Groupe B, l’Australie s’est rassurée en battant le Canada. (70-65) On respire mieux chez les Opals.

Pour les stats de cette rencontre, c’est par ici que ça se passe.

Véritable match de la peur du côté de Pierre Mauroy entre l’Australie et le Canada. Les deux nations avaient perdu leur premier match de poule et une deuxième défaite serait quasiment fatale pour les chances de qualification.

Dans ce contexte tendu, c’est l’Australie qui a su le mieux gérer ses émotions. Dans un match pas incroyable avec beaucoup de déchet des deux côtés (36 ballons perdus en cumulé !), les copines des Kangourous ont montré un meilleur visage que face au Nigéria. Sami Whitcomb a livré un très bon match, créant du jeu pour ses coéquipières, piquant la défense canadienne à chaque percée dans la raquette, avec aussi de l’adresse de loin. Elle est sortie du bois au bon moment pour sauver son pays. 19 points, 10 passes décisives, 5 rebonds et 2 interceptions pour la joueuse de 36 ans. Steph Talbot (11 points, 9 rebonds, 6 passes) a aussi brillé par son intelligence de jeu et son rôle de couteau-suisse à tout (bien) faire.

De son côté, le Canada a encore déjoué, comme face à la France. Encore un jeu offensif d’une grande pauvreté, avec beaucoup de shoots compliqués et une adresse désastreuse (35%..). Le Canada a pu y croire grâce aux paniers d’une Bridget Carleton toujours aussi douée quand il s’agit de faire trembler la ficelle à longue distance. 5/7 à 3-points pour 19 points au total. A ses côtés pas grand monde. Kayla Alexander qu’on avait vu un peu en première mi-temps a progressivement disparu des radars. Beaucoup trop de limites dans le jeu canadien pour espérer faire quelque chose aujourd’hui. Le Canada, à 0/2 dans ce Groupe B, n’a plus son destin en main et se retrouve au bord de l’élimination dans ces JO de Paris 2024.

Aussie, Aussie, Aussie! 🗣️

Opals 🇦🇺 get their first win in #Paris2024 ✅#Basketball pic.twitter.com/NEjm99BTb2

— FIBA (@FIBA) August 1, 2024

