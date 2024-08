L’arène dédiée au basket 3×3 sur la Place de la Concorde était absolument bouillante ce midi. Le public s’était chauffé la voix sur du Johnny et les gars de l’Équipe de France avaient pour ambition de faire la passe de trois. Malheureusement, les Hollandais sont passés par là.

Un début de match à se renifler, habile manière de dire que ça se met des brins. La star hollandaise Worthy De Jong se joue des arbitres et chope des coups de sifflet, Franck Seguela envoie une énorme patate non-accordée car trop tardive. Suffisant pour faire exploser un public déjà très très chaud, un public qui redouble d’intensité dès que Franck, Jules, Timothé et Lucas entrent dans l’arène.

Y’a quelque chose D’ÉLECTRIQUE quand cette Équipe de France joue.

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) August 1, 2024



Le score ne décolle pas mais les Bleus sont dedans et même devant, car à mi-chemin on sent les quatre gladiateurs capables de faire une nouvelle victime.

Température extérieure 34 degrés, ressenti 80, sur le terrain c’est pire comme le mentionne le GOAT Vincent Royet au micro, mais les soldats continuent cette incroyable baston. Bémol qui sera rédhibitoire, l’adresse des Français retombe au plus mauvais moment quand les Hollandais restent en place. Un peu de frustration, Tony Parker qui fait son entrée et les Français qui prennent l’eau, on ne dit pas qu’il y a un rapport mais on dit juste que ça s’est passé.

Décidément, y’a du BEAU monde aujourd’hui à la Concorde 🇫🇷@TrashTalk_fr pic.twitter.com/w5YJOx65MV

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) August 1, 2024



Les Français s’inclinent 20-13 et auront la possibilité de passer à 3-1 ce soir à 22h35 face à la Serbie, gros gros morceau, mais ces Bleus nous ont déjà prouvé qu’ils en avaient vu d’autre. Allez, à ce soir, pour de nouvelles aventures…

