TrashTalk est en direct de la Concorde à Paris pour le basket 3×3, et aujourd’hui, Kevin Durant, ni plus ni moins, nous a fait l’honneur de sa présence dans les tribunes.

KD ne perd pas de temps, moins de 24 heures après la victoire de Team USA face au Soudan du Sud (103 – 86), l’ailier des Suns est retourné à Paris et a pris place au bord du terrain pour assister aux matchs de basket 3×3.

Oh mais regardez qui est venu supporter les Américaines du 3×3 à la Concorde 👀@TrashTalk_fr pic.twitter.com/0OaCt5oZSm

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) August 1, 2024

Kevin Durant est venu supporter les américaines au 3×3, elles qui ont joué face à l’Australie aujourd’hui (victoire 17 à 15 des Australiennes) et se fait également un petit kif à rester dans les tribunes. Décidément, KD est beaucoup trop passionné par la balle orange et n’arrive pas à décrocher. Le sixième homme de Team USA (sic) repartira aussi sec à Lille pour le dernier match face à Porto Rico ce samedi 3 août à 17h15, le mec a pas l’temps mais le mec est fan, on adore.