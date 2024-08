Posté juste devant le Stade Pierre Mauroy durant cette première semaine du tournoi de basket à Lille, l’équipementier Peak s’est fait déborder par les demandes de maillots du Soudan du Sud. C’est aussi ça, la magie des Jeux Olympiques.

C’est la feel good story de ce début de Jeux Olympiques à Lille. Pour sa première participation, le Soudan du Sud a conquis le cœur des fans grâce à une équipe avec un cœur gros comme ça. Les hommes de Royal Ivey (ancien NBAer) ont remporté leur premier match face à Porto Rico (90-79) et n’ont pas été ridicules contre Team USA ce mercredi (86-103). Loin de là. Il y a dix jours à Londres, ils avaient déjà failli créer l’exploit, échouant finalement à un point des Avengers en match de préparation (101-100).

Avec une victoire en deux matchs, les Sud-Soudanais ont leur destin entre leurs mains. Une victoire contre la Serbie samedi prochain les enverrait directement en quart de finale à Bercy. Il existe même un scénario dans lequel les coéquipiers de Wenyen Gabriel se qualifient pour Paris en cas de défaite au profit de la règle des deux meilleurs troisièmes. Sur le terrain, cette équipe hyper athlétique est parfaitement menée par Carlik Jones (ex-Bulls) mais aussi Nuni Omot connu à Roanne ou encore le surprenant Bul Kuol passé au Mans en 2023.

Depuis quelques jours, le public lillois s’est pris d’un véritable intérêt pour la Cindarella du tournoi masculin. Dimanche, le couac au moment des hymnes n’a fait qu’ajouter un peu plus de sympathie à cette équipe hyper rafraichissante sur la scène du basket FIBA. À tel point que la boutique éphémère de l’équipementier spécialisé dans le basketball, Peak, située sur l’esplanade du Stade Pierre Mauroy s’est retrouvée dépassée par les demandes de maillots du Soudan du Sud. Sur le pop-up, Émile et Anouchka racontent la folie de ces premiers jours :

“Le jour du premier match du Soudan du Sud, c’est parti à la pelle, tout est quasiment parti. On a déjà des réservations sur la commande qui arrive aujourd’hui.”

La boutique éphémère Peak devant le Stade Pierre Mauroy se fait dévaliser depuis le début des Jeux Olympiques : tout le monde veut son maillot du Soudan du Sud ! 🇸🇸

De nouveaux stocks doivent arriver aujourd’hui pour satisfaire la demande. pic.twitter.com/FIxLPUl84D

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) August 1, 2024

Au milieu des maillots de Stephen Curry, LeBron James et Victor Wembanyama, il est de plus en plus fréquents de croiser un #11 Shayok ou un #14 Jok dans les coursives du Stade Pierre Mauroy. Une phrase difficile à imaginer il y a quelques jours mais qui traduit la passion que génère cette équipe du Soudan du Sud depuis le début du tournoi.

Si vous voulez aussi mettre la main sur l’une de ces pépites, rendez-vous sur le pop-up Peak installé dans une salle du Soho Urban Food (223 Bd de Tournai, 59650 Villeneuve-d’Ascq). Ce sera collector quoi qu’il arrive et vous pourrez peut-être le ressortir dans quatre ans. Ce n’est pas nous mais Anthony Edwards qui le dit.