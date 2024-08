Eh, c’est qu’on a presque failli attendre. Troisième match des Bleues du 3×3 ce matin face à l’Azerbaïdjan et première victoire, aussi nécessaire que rassurante. Allez les filles, on enchaine maintenant !

Après deux défaites en autant de matchs, les filles de l’Équipe de France n’avaient plus le choix. Il fallait battre l’Azerbaïdjan et son duo Tiffany Hayes / Marcedes Walker, elles qui avaient créé la sensation la veille en battant Team USA.

Mais ce match, Laetitia Guapo, Hortense Limouzin, Myriam Djekoundade et Marie-Eve Paget le voulaient vraiment, et elles l’ont clairement dominé. Pas trop d’adresse mais un combat de tous les instants et forcément les ballons grattés, grattés et convertis ça fait du bien.

Une énorme défense, l’Arena qui explose à chaque panier, Kevin Durant qui se pointe en tribunes même si ça n’a rien à voir, et au final une victoire superbe et Que je t’aime hurlé à l’unisson pour ces drôles de dame. La suite ? 22h ce soir contre le Canada, avec un objectif clair, net et précis : une deuxième victoire. ALLEZ LES FILLES, ALLEZ !

