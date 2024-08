Portée par une Satou Sabally sublime (33 points), l’Allemagne a récolté sa deuxième victoire en autant de rencontres dans le tournoi olympique. La qualification du Japon (0-2) commence déjà à être menacée.

Largement défaites par Team USA pour leur entrée en lice, les Japonaises se devaient d’accrocher une première victoire pour garder des chances de qualification. Entre un secteur intérieur trop fragile et une mauvaise adresse, la mission a été trop compliquée pour Rui Machida et ses coéquipières.

Sans Nyara Sabally, blessée, les Allemandes appliquent d’abord parfaitement les consignes de leur coach Lisa Thomaidis : utiliser leur avantage de taille. La recette passe par les rebonds offensifs, avant la mise en route de l’inévitable Satou Sabally. La meilleure joueuse de la Nationalmannschaft joue de son physique et de son adresse, personne ne semble en capacité de la ralentir. Un temps submergées, les Japonaises n’abdiquent pas. Petit à petit, c’est par la classe de Rui Machida – avec ses caviars délicieux – qu’elles installent leur jeu rapide basé sur l’adresse et les transitions. Il suffit que Himawari Akaho hausse le ton en défense et au rebond pour que les sourires reviennent. L’opposition de style est flagrante, le match toutefois serré.

Mais plus les minutes passent, plus Satou Sabally devient incandescente. Avec 23 points (9/12 au tir) et 3 passes en rentrant aux vestiaires, la MIP 2023 en WNBA rappelle qu’elle peut servir d’une arme offensive ultime dans toutes les positions. Rien à faire, avance Allemagne à la mi-temps.

🇩🇪 Satou Sabally in the first half vs Japan:

🔸 23 points (9/12 FG, 3/5 3PT)

🔸 Scored more than half of Germany’s all points. (42)

Absolutely dominant. 😳#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/m7KQ800Zbx

— FIBA (@FIBA) August 1, 2024

Alors que le Japon parvient toujours à être dangereux par ses coups de chaud à 3-points, notamment via Maki Takada, l’adresse est trop irrégulière pour rester au contact sur le long terme. Sabally accumule dangereusement les fautes, mais Alexis Peterson ou Léonie Fiebich prennent le relai pour offrir un bon matelas d’avance aux Allemandes. Le niveau de jeu n’a rien de flamboyant, les arceaux souffrent un peu, mais l’essentiel est assuré.

Dans une fin de match très hachée, avec des lancers-francs à ne plus savoir quoi en faire, l’écart se maintient autour des 10 points. Le Japon s’appuie toujours sur ses shoots pour garder espoir, revenant même à deux possessions dans la dernière minute, mais l’efficacité n’est définitivement pas le maître-mot de la matinée (42% au shoot, 30% derrière l’arc). C’est toujours Satou Sabally – 33 points, 6 rebonds et 3 passes – qui est là pour mettre le couvercle, l’Allemagne s’impose et valide sa qualification en quart de finale.

Dans un groupe C ouvert depuis la défaite de la Belgique aux Allemandes, la Nationalmannschaft défiera les États-Unis dans deux jours avec un esprit apaisé grâce à un beau bilan comptable.