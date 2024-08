Revenu en fanfare après une petite blessure au mollet, Kevin Durant démarre pour l’instant les matchs sur le banc. Un statut de sixième homme de luxe qu’il devrait garder, au moins pour le prochain match.

La vie est injuste.

Pendant que les Bleus galèrent à battre le Japon et auraient bien besoin d’un coup de boost offensif, Team USA se permet de débuter les matchs sans Kevin Durant. Un statut de remplaçant que personne n’avait imaginé avant la blessure de KD en préparation, mais qui s’est finalement imposé assez naturellement.

Exceptionnel en sortie de banc contre la Serbie, puis très solide contre le Soudan du Sud, Durant semble embrasser ce nouveau rôle. Pour le plus grand plaisir de Steve Kerr, Stephen Curry et le reste des Avengers.

“On est en train de parler de Kevin Durant comme sixième homme. Ça montre à quel point cette équipe peut être forte. C’est juste une question d’être prêt à faire ce que l’on nous demande de faire. Chaque match sera différent.” – Stephen Curry

Kevin Durant sixième homme, cela semble assez insensé dit comme ça. Mais Steve Kerr a indiqué après le match d’hier que le Slim Reaper continuera de commencer les matchs sur le banc. Au moins le prochain. D’après The Athletic, le coach de Team USA va en effet aligner Curry, Devin Booker, Jrue Holiday, LeBron James et Joel Embiid contre Porto Rico samedi.

…that Kevin Durant guy is playing the role of super Sixth Man again. That's just an incredible thing to type, tbh. Still can't get over how incredible he was against Serbia. https://t.co/5TysWlQZbv

— Sam Amick (@sam_amick) July 31, 2024

Triple champion olympique, meilleur scoreur de l’histoire de Team USA et peut-être meilleur joueur FIBA de l’histoire, Kevin Durant aurait très bien pu rechigner à devenir remplaçant. Au lieu de ça, KD a voulu découvrir et perfectionner un nouveau rôle, rôle dans lequel il excelle déjà pour booster une second unit qui a véritablement fait la différence face au Soudan du Sud.

Aux côtés de Bam Adebayo, Derrick White, Jrue Holiday et Anthony Edwards, Durant s’est régalé hier soir.

“Ce lineup était incroyable. Avec ce lineup, c’est fun. Vous n’avez pas à diriger l’attaque, vous pouvez provoquer des stops défensifs et jouer en transition. C’est ça le basket pour moi.” – KD

Kevin Durant. Bam Adebayo. Anthony Edwards. Jrue Holiday. Derrick White.

“That lineup was incredible,” Durant said after that group dominated against South Sudan.

On the second-unit magic that Steve Kerr found, and the “fun” they all had along the way, at @TheAthletic…

— Sam Amick (@sam_amick) August 1, 2024