Depuis le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, Joel Embiid est copieusement sifflé par le public français. Pas une surprise quand on connaît les raisons qui expliquent cette animosité, mais son coéquipier Anthony Edwards a du mal à saisir le concept.

C’est devenu une habitude.

Dès que Joel Embiid pose un pied sur le parquet du stade Pierre Mauroy, il est conspué par le public français, qui n’a visiblement toujours pas digéré sa décision de jouer pour Team USA au lieu de l’Équipe de France. Même quand il ne joue pas, comme hier face au Soudan du Sud, Embiid a les oreilles qui sifflent.

Comme il l’a déclaré avant le début de la compétition, le pivot des Sixers s’attendait à un tel accueil. Mais Anthony Edwards, lui, ne comprend pas vraiment ce qui se passe.

“Je ne sais pas ce qu’il se passe avec lui. Je ne sais pas pourquoi il est tout le temps sifflé.”

Quand on lui explique que Joel Embiid aurait pu jouer avec la France, Ant-Man répond :

“Oui mais vous avez Wemby et Rudy, qu’est-ce que vous voulez de plus ? Vous voulez trois seven-footers ? Ils auraient été durs à battre, c’est clair.”

Victor Wembanyama, Rudy Gobert et Joel Embiid, c’est le trio intérieur qu’auraient pu avoir les Bleus si la star des Sixers avait opté pour l’EDF plutôt que Team USA. Au lieu de ça, ce sont les Américains qui possèdent trois intérieurs calibre All-Star/DPOY voire MVP, avec Anthony Davis, Bam Adebayo et donc Embiid. AD, Bam, Joel, que voulez-vous de plus ?

__________

Source texte : Benoît Carlier (TrashTalk)

Anthony Edwards à propos des sifflets réservés à Joel Embiid :

"Je ne sais pas ce qu’il se passe avec lui. Je ne sais pas pourquoi il est tout le temps sifflé."

On lui explique qu’il aurait pu jouer avec la France :

"Oui mais vous avez Wemby et Rudy, qu’est-ce que vous voulez… pic.twitter.com/1CJ2EAbFpG

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 31, 2024