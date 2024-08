JO Paris 2024 : le programme du live du jour sur TrashTalk (1er août)

Incroyable mais vrai, TrashTalk s’est lancé un grand défi pour ces Jeux olympiques de Paris 2024 : six heures de commentaires, live, chaque jour, de 17h à 23h. Prouesse physique qui laissera peut-être des traces mais peu importe, ça n’arrivera qu’une fois donc on en profite et, plus important encore, on VOUS en fait profiter au max. Voici le programme de cette sixième journée, let’s go !

De 17h à 23h ? Plutôt 15h aujourd’hui, puisque le jeune phénomène français Félix Lebrun va jouer son quart de finale de tennis de table. Un moment immanquable qu’on va commenter en direct ! Ensuite, évidemment, on sera devant le match des Bleues à 17h15, tandis que Léon Marchand devrait une nouvelle fois nous régaler ce soir depuis la piscine.

🚨 LIVE TRASHTALK : VOICI LE PROGRAMME DU JOUR !

Rendez-vous dès 15h00 sur YouTube, pour pousser derrière Félix Lebrun ! 🇫🇷

🏓 15h00 : Lebrun – Lin

🏀 17h15 : France – Nigeria

🏊‍♂️ 21h40 : demi-finale Léon Marchand

Et plein de surprises à venir…

À TOUT À L’HEURE !! 🔥 pic.twitter.com/aLo1Xqy5s5

