Pour la deuxième journée dans ce Groupe C du tournoi de basket féminin des JO Paris 2024, c’est la Belgique qui est au menu de Team USA. Après le carton des Américaines face au Japon et la grande désillusion belge contre l’Allemagne, c’est un face-à-face déséquilibré qui s’annonce pour les camarades d’Emma Meesseman à première vue. Et à seconde vue… c’est un face-à-face déséquilibré qui s’annonce pour les camarades d’Emma Meesseman.

La blessure soudaine de Julie Allemand, l’une des meilleures joueuses de l’équipe de la Belgique, a fait office de véritable coup de massue juste avant les JO pour les représentantes du pays de Damso en basket 5×5. Dès l’entrée de la compétition, les Belges s’inclinent face à l’adversaire le plus abordable de leur poule, et avec la manière, alors qu’elles étaient favorites pour prendre la deuxième place derrière Team USA. Et croyez-nous, elles n’auront pas le temps de se remettre de leurs émotions tout de suite puisque qu’elles enchaînent justement face aux intouchables Américaines.

Emmené par la dangereuse A’ja Wilson, Team USA a dévoré tout cru les Japonaises qui se présentaient sur son chemin dès l’ouverture. Finissant son match en menant de 26 points face aux vice-championnes olympiques, les Américaines ont envoyé un message assez clair qu’on pourrait traduire par quelque chose comme… “Planquez-vous !”. Malgré une adresse absente, la simple sur-domination athlétique de Brittney Griner et consorts suffit largement pour terrasser une équipe bien construite comme le Japon. Les mêmes questions, comme à chaque olympiade : est-ce que quelqu’un peut battre Team USA ? Est-ce qu’une équipe leur a pris un quart-temps ? Est-ce qu’une équipe est passée proche de leur prendre un quart-temps ? Des questions qui, on s’en doute, doivent être bien peu rassurantes pour les Belges.