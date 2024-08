Si pour l’Équipe de France les hommes (2-0) ont mieux débuté que les filles, pour Team USA pas de chichi, tout le monde en chi-chie. Deux défaites pour les filles, deux défaites pour les gars, rien de rédhibitoire mais il va falloir se bouger.

Canyon Barry, Jimmer Fredette, Kareem Maddox et Dylan Travis en bavent. Une défaite 22-14 en ouverture contre des Serbes survoltés et, plus problématique, une autre hier soir contre les supposés plus faibles Polonais, 19-17, avec en prime un Jimmer Fredette qui a fini sur une jambe. Le programme du jour leur offre les Lituaniens, eux aussi en péril à 0-2, puis les Lettons, autre délire avec deux victoires en deux matchs et qui paraissent en pleine bourre. Journée ultra importante donc, avec un avenir déjà compromis en cas de double défaite.

Pour les filles la donne n’est pas si différente. Cierra Burdick, Dearica Marie Hamby, Rhyne Howard et Hailey Van Lith ont perdu respectivement contre l’Allemagne (17 13) et l’Azerbaïdjan (20-17), les deux équipes les moins bien cotées de ce tournoi. Ça la fout mal pour les championnes olympiques en titre, qui joueront aujourd’hui l’Espagne et l’Australie pour enfin ouvrir leur compteur. Et qui sera sur place pour zieuter tout ça ? Bah c’est bibi.