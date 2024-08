Après avoir autoritairement battu le Canada, l’Équipe de France de basketball affronte aujourd’hui le Nigeria à 17h15 (diffusé sur Eurosport et France Télévisions), une nation qui a surpris au premier match en proposant une prestation impressionnante face à l’Australie. Le choc annoncé ne doit pas en être un, et les Bleues doivent montrer qu’elles sont LES patronnes du Groupe B, en prenant une option sur la qualification.

Oui, le Nigeria est certes capable d’enflammer un match. Elles l’ont fait avec brio face aux Australiennes, qui ont rencontré beaucoup de difficulté dans la montée de balle et les points encaissés sur jeu de transition. La France s’est frottée au Japon en phase de préparation, qui a aussi imposé aux Bleues une défense intense sur la première ligne d’attaque et une vitesse d’attaque particulièrement haute.

En somme, Jean-Aimé Toupane et son groupe sont prêts – sur le papier – à affronter cette nation qui a tout du mauvais piège. On attend les Bleues plus intenses dès l’entame, bien que ce départ “lent” face au Canada soit définitivement une signature de la version été 2024 de cette équipe. Bien s’installer dans la raquette, ne pas subir les contacts et entrer directement dans l’application des principes de jeu. L’effectif construit par Toupane et son staff a l’énorme avantage d’être dominant dans l’ensemble des secteurs du jeu.

On est très tatillon : l’oeil avisé voit dans le match face au Canada une victoire autoritaire, l’oeil de TrashTalk voit 40 minutes encore perfectibles, auxquelles il manque un poil d’exécution et de dureté pour devenir un vrai “statement game“, comprendre par ici une victoire qui va faire cogiter un peu le reste du plateau. Le Nigeria représente à cet égard l’opportunité d’envoyer un message.

Avec un succès, la France assurerait quasiment son passage en quarts de finale, avec un adversaire préférentiel pour la rencontre en question. L’enjeu est ainsi trouvé : arriver à Paris dans les meilleures conditions. Ce groupe est capable du meilleur : il doit désormais, pendant 40 minutes, transformer nos espérances en réalité, devant 27 000 personnes prêtes à apporter leur aide pleine et entière.