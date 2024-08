Et si ce jeudi marquait un premier tournant dans le tournoi de basket féminin des JO de Paris 2024 ? Battus lors de la première journée de poules, l’Australie et le Canada s’affrontent dans un match de la peur, et la nation vaincue aura quasiment dit adieu à ses chances de rejoindre les quarts de finale. Rendez-vous à 13h30 !

Australie ou Canada quasiment à la maison dès le 1er août ? C’est un scénario qu’on n’avait pas en tête au début des JO de Paris 2024. Il faut dire que les deux équipes faisaient partie des possibles outsiders dans la course aux médailles. La FIBA les classait parmi les 6 meilleures équipes du tournoi dans son power ranking pré-JO.

Malgré ce statut, les deux nations ont été cueillies à froid dès leur premier match. L’Australie a très logiquement perdu face à une équipe du Nigeria plaisante à voir et solidaire. De son côté, le Canada a été géré avec brio par nos filles de l’Équipe de France. Là aussi sans vraiment montrer un visage très rassurant.

L’équation est simple aujourd’hui pour les deux équipes : se retrouver à zéro victoire après deux matchs serait catastrophique et il faudrait alors un scénario miracle pour espérer gratter un billet pour les quarts de finale.

Autant dire que ce Australie – Canada doit être joué avec le sentiment d’urgence d’un Game 7. Les compatriotes de Patty Mills s’appuieront comme souvent sur Alanna Smith, l’une des rares à avoir surnagé face au Nigeria. On aimerait aussi voir une Lauren Jackson un peu plus décisive, même si le poids des années n’aide évidemment pas. On attend aussi mieux d’Ezi Magbegor, attendue comme l’une des joueuses majeurs de ce tournoi.

Côté Canada, il faudra apporter un peu plus de soutien à Bridget Carleton, là aussi la principale menace pour la nation à la feuille d’érable. Avec seulement 54 points et de nombreuses possessions très mal gérées, le Canada se doit de trouver beaucoup plus de fluidité et de variété dans son jeu en attaque. Le 23-2 encaissé face aux Bleues en second quart-temps est interdit à un tel niveau.

Australie ou Canada ? L’une de ces équipes se replacera dans la course à la qualification, l’autre pourra quasiment valider son billet de retour à la maison. Malheur aux vaincues !