Marine Johannès, à propos du 23-2 dans le 2e QT : “C’est parti de notre défense”

Après une entame très moyenne lors du premier quart-temps face aux Canada, l’Équipe de France a changé de rythme et écrasé son adversaire. Pour Marine Johannès, cette accélération impressionnante dans le jeu est premièrement le résultat d’une défense intense.

Non pas qu’on ait particulièrement eu peur de ce premier quart-temps de l’Équipe de France féminine, puisqu’il est presque “classique” que les Bleues commencent doucement leurs rencontres, mais il fallait tout de même réagir et passer la seconde pour montrer au Canada qui est LE poids lourd de la poule B.

Dès le début du 2e QT, ce sont ainsi les filles de Jean-Aimé Toupane qui ont pris le rythme du jeu en main, et très vite, les Canadiennes ont bu la tasse. La différence ? Enfin de la dureté dans les contacts physiques. Aussi calmes qu’aient pu paraître les troupes de Victor Lapena, elles n’ont pas tenu le choc face à un duo Romane Bernies – Leila Lacan sur la première ligne, doublé de très bonnes Janelle Salaün et Valériane Ayayi dans l’envergure et le contrôle du jeu de transition. Pour Marine Johannès, c’est bien cet aspect du jeu qui a fait basculer le match en faveur de la France.

“C’est parti de la défense. On a fait des gros stops défensifs qui nous ont permis de relancer. Je trouve qu’on partage vraiment bien la balle aussi. On essaye de trouver la fille qui est ouverte. On a fait un quart-temps idéal qui nous a permis d’avoir cet écart jusqu’à la fin du match.” – Marine Johannès

10 minutes de référence qu’il faudra être capable de reproduire face au Nigeria, jeudi à 17h15.