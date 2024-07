Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et nous connaissons enfin les 12 joueurs qui vont représenter la France lors de l’événement. Alors sortons la pelle et creusons, puis la loupe et observons. Voici la présentation complète de Bilal Coulibaly, que rien n’effraye du haut de ses 19 ans.

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 19 ans , né le 26 juillet comme Thierry Gilardi et Jason Statham, parfait mix entre “vas-y mon petit” et Fast and Furious

, né le 26 juillet comme Thierry Gilardi et Jason Statham, parfait mix entre “vas-y mon petit” et Fast and Furious Poste : ailier ou arrière

Taille : 2m03 , presque comme Teddy Riner

, presque comme Teddy Riner Poids : 88 kilos , comme le bas gauche de Teddy Riner

, comme le bas gauche de Teddy Riner Club : Washington Wizards (NBA)

(NBA) Statistiques 2023-24 : 8,4 points (43,5% au tir, 34,6% à 3-points), 4,1 rebonds, 1,7 passe décisive, 0,9 interception et 0,8 contre (27,2 minutes de moyenne en 63 rencontres).

Son parcours :

Comme Benjamin Pavard, Bilal sort de nulle part. Ou presque.

Formé au Courbevoie Sport Basket puis à Levallois, Coulibaly commence à faire connaître son nom à l’été 2022 quand il est appelé pour la première fois dans les équipes de jeunes de l’EDF. A peine majeur, l’ailier étale toutes ses qualités défensives et ses capacités athlétiques pendant l’Euro U18, histoire de signaler un potentiel indéniable.

Néanmoins, au début de la saison 2022-23, Bilal Coulibaly reste un joueur très jeune, inconnu au bataillon pour la majorité du grand public basket. Alors qu’il ne débute pas dans le groupe A des Metropolitans 92, il alterne les cartons dans le championnat de France espoir et quelques apparitions en première division. A partir du début d’année 2023, l’ailier de 18 ans commence à se rendre indispensable dans la rotation de Vincent Collet aux Mets 92. Sur le parquet avec la sensation Victor Wembanyama, Coulibaly impressionne par sa maturité malgré une arrivée on ne peut plus précoce. Sa notoriété croît graduellement en même temps que sa côte grimpe avant la Draft NBA 2023.

Hautement responsabilisé pour les Playoffs avec Levallois, Bilal Coulibaly surpasse toutes les attentes placées en lui. En soldat d’un Wemby stratosphérique, il remplit à merveille ses missions défensives grâce à sa polyvalence. Mais surtout, le natif de Saint-Cloud se montre capable de prendre le jeu à son compte en augmentant son scoring grâce à ses qualités de sniper et de finisseur au cercle. Lors de la série contre l’ASVEL, Bilal enchaîne 15 points au Game 2 puis 16 au Game 4 pour rallier les finales. Logiquement élu révélation de l’année du Championnat de France, il est sélectionné en 7e position de la Draft NBA alors qu’il n’apparaissait dans aucune projection quelques mois plus tôt.

Avec les Washington Wizards, Bilal Coulibaly livre une saison rookie réussie. Au-delà des qualités défensives qu’on lui connaît, il apparaissait régulièrement dans les Top 10 de la nuit grâce à ses acrobaties près du panier. Sa très belle réussite derrière l’arc en début de saison l’a boosté dans les premiers mois, même si la fin est prématurée à cause d’une blessure au poignet. Il reste que Coulibaly, complètement guéri, honore sa première campagne avec l’équipe de France à l’occasion des Jeux Olympiques. Il fêtera même ses 20 ans le jour de la cérémonie d’ouverture.

Ce qu’il peut apporter à l’Équipe de France cet été

Depuis le début de la préparation de l’Équipe de France, Bilal Coulibaly s’est imposé en tant que titulaire au poste 3. Vincent Collet semble, pour le moment, faire confiance en son jeune ailier pour créer le lien entre la raquette Rudy Gobert – Victor Wembanyama et la ligne arrière Matthew Strazel – Isaïa Cordinier.

Dans cette équipe de France, Coulibaly est avant tout un soldat de luxe. Bandeau toujours vissé sur le tête, il ne lâchera pas son adversaire direct d’un centimètre. Sa polyvalence lui permet d’être un défenseur efficace capable de venir aider sur un joueur plus petit ou plus grand, avec l’intensité qui va toujours avec. Aussi, Bilal pourrait être responsabilisé au scoring, et a les qualités pour faire mal s’il n’est pas suffisamment bien surveillé. Dans un moment faible, un rebond offensif gratté ou un gros dunk fera toujours du bien, son énergie pouvant vite contaminer ses coéquipiers dans le bon sens du terme.

Autrement dit, le numéro 99 a tout d’un glue-guy – un joueur qui fait passer le collectif avant tout et bouche les trous des deux côtés du terrain – capable d’être plus responsabilisé par séquences. Alors que Victor Wembanyama, Rudy Gobert, voire les vétérans Evan Fournier ou Nicolas Batum vont capter la plupart de l’attention adverse, Bilal Coulibaly est celui qui peut sortir de sa boîte. Mais monté sur ressorts.

