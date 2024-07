Pat Williams, cofondateur du Orlando Magic, est décédé à 84 ans

Triste nouvelle rapportée par Adrian Wojnarowski dans la nuit. Pat Williams, l’homme à l’origine de l’expansion qui a vu le Orlando Magic rejoindre les équipes NBA est décédé d’une pneumonie après avoir été admis à l’hôpital il y a quelques jours. Il avait 84 ans.

Pat Williams — who brought the Magic to Orlando as an expansion franchise — died at 84 years old today. He spent 56 years as an NBA executive and worked as a GM for the Magic, Sixers and Bulls. He played minor league baseball, authored over 100 books and ran 58 marathons. pic.twitter.com/0TwVwl4QXJ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 18, 2024

C’est l’une des plus grandes figures du sport floridien qui nous a quittés cette nuit. C’est lui, l’homme qui a permis à Orlando d’avoir sa propre franchise NBA. Lui qui était là lorsque son Magic a décroché le premier choix de la Draft deux années de suite. Lui aussi qui a constitué la paire Shaquille O’Neal – Anfernee (Penny) Hardaway. Une personnalité spéciale. Pionnier du marketing dans le sport, ancien joueur de baseball en ligue mineur, marathonien, auteur et surtout General Manager pour le Magic, les 76ers, les Hawks et les Bulls. C’est pourtant dans le baseball qu’il avait débuté son parcours de dirigeant dans le monde du sport. Il a ensuite rejoint les 76ers en 1968, et après avoir brièvement travaillé pour les Hawks et les Bulls, il y retournera en 1974 pour gagner un titre avec l’équipe menée par Julius Erving en 1983.

C’est alors qu’il entame le chapitre le plus ambitieux de sa vie. Ne réussissant pas à créer une dynastie à Philly, il se lance dans un nouveau défi. Il réussit à convaincre David Stern, le commissionner de la NBA, de créer une franchise NBA à Orlando, malgré la petite taille du marché. Il mise sur le tourisme et l’attrait de la région pour donner du dynamisme à sa franchise. Incroyablement chanceux à la loterie de la Draft, il a obtenu le first pick amenant Penny Hardaway à Orlando alors qu’il avait les plus petites chances d’y parvenir, et qu’il avait déjà eu le premier choix amenant Shaquille O’Neal à Orlando l’année précédente. Sa franchise atteindra les Finales NBA après seulement six saisons dans la ligue. Surtout, Pat Williams était énormément apprécié à Orlando et sera regretté pour son énergie, son enthousiasme et sa gentillesse.

Thank You Pat Williams For Bringing The NBA Magic To Orlando 🪄✨ pic.twitter.com/c2fpDaFIDC

— Huncho Hoops (@HunchoHoops) July 18, 2024