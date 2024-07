Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et nous connaissons enfin les 12 joueurs qui vont représenter la France lors de l’événement. Alors sortons la pelle et creusons, puis la loupe et observons. Aujourd’hui, on se penche sur un historique parmi les historiques, le capitaine, Nicolas Batum !

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 35 ans , né le 14 décembre comme Jane Birkin, à croire que c’est un jour pour savoir briller devant les caméras.

, né le 14 décembre comme Jane Birkin, à croire que c’est un jour pour savoir briller devant les caméras. Poste : ailier / ailier-fort

Taille : 2m03 , comme son ancien poto des Clippers Paul George.

, comme son ancien poto des Clippers Paul George. Poids : 104 kilos , comme Kyle Anderson, mais Nico est plus rapide.

, comme Kyle Anderson, mais Nico est plus rapide. Club : Los Angeles Clippers

Statistiques 2023-24 : 5,5 points (45,6% au tir et 39,9% à 3-points), 4,2 rebonds, 2,2 passes décisives et 0,8 interception (25,9 minutes de moyenne en 57 rencontres).

Son parcours :

Si Nicolas Batum fait ses premiers pas sur un terrain du côté de la Normandie, c’est bien au Mans qu’il se fait un nom en France. Lancé par un certain Vincent Collet, son futur coach en Équipe de France, et champion de France dès sa première saison en pro, Batum devient rapidement l’un des talents tricolores à suivre. À même pas 20 ans, il décide de marcher dans les pas de Tony Parker en rejoignant lui aussi la NBA en 2008.

Les Blazers tombent sous le charme et pendant sept ans, celui que l’on surnomme Batman va défendre le maillot rouge et noir aux côtés de Damian Lillard et LaMarcus Aldridge. La fin de cycle à Portland provoque son transfert aux Hornets, où il réussit de très bons débuts. Par la suite, Batum réalise cependant des performances moins abouties que lors de ses premiers mois en Caroline du Nord et sa fin de parcours aux Hornets a tout du calvaire, même s’il a l’occasion de partager le vestiaire avec son pote Tony Parker pendant une saison.

Relancé par les Clippers, Nicolas Batum revit pleinement dans la Cité des Anges avec les All-Stars Paul George et Kawhi Leonard, reprenant ce rôle de couteau-suisse qui avait fait sa réputation du côté de Portland. Il connaît ensuite une courte expérience aux Sixers avant de revenir chez les Clippers.

Précieux joueur d’équipe en club, Nicolas Batum est surtout un véritable taulier avec l’Équipe de France. Convoqué par Vincent Collet à partir de 2009, Batum participe à quasiment toutes les campagnes avec les Bleus, ne manquant que deux compétitions en 15 ans (!). Membre indispensable du collectif tricolore, Nico Batum ajoute 6 médailles internationales à son palmarès dont l’or au Championnat d’Europe 2013 et une médaille d’argent aux Jeux olympiques 2020, où son contre en demi-finale est déjà entré dans la légende. Nicolas Batum est le capitaine de la France depuis 2018, suite à la retraite internationale de Boris Diaw.

Ce qu’il peut apporter à l’Équipe de France cet été

On connait Nicolas Batum depuis suffisamment longtemps pour savoir ce qu’il apportera aux Bleus cet été du côté de Lille et Paris. Nicolas Batum, c’est l’expérience, le leadership, le calme dans les moments chauds, c’est surtout ce profil de glue guy qui est là pour offrir un peu de tout sur un parquet. Il faut défendre le meilleur scoreur adverse ? Ok, c’est dans les cordes. Du rebond ? Ok. Un peu de création pour les copains ? Okay. Batum est aussi un excellent shooteur à 3-points, toujours prêt à sanctionner de loin les oublis de la défense.

Capitaine des Bleus et relai de Vincent Collet sur le parquet, Nicolas Batum n’est peut-être plus la version de ses meilleures années, mais il a encore beaucoup à offrir. Reste à savoir dans quel rôle exactement. Titulaire indiscutable pendant plus d’une décennie, Batum pourrait attaquer cette dernière compétition en Bleu avec un rôle de sixième homme, laissant Bilal Coulibaly occuper le poste d’ailier titulaire. On s’attend néanmoins à ce que ce soit Batman qui finisse les matchs, avec des money time où son expérience et son sang-froid seront bien précieux.

Nicolas Batum l’a confirmé, c’est sa dernière avec l’Équipe de France, et peu importe le rôle qu’il aura, l’idéal est de finir avec une dernière médaille autour du cou, si possible en or. Il sera ensuite temps de laisser définitivement la jeunesse prendre la relève. À domicile, avec le public français derrière et un groupe encore très compétitif, il y a moyen de rêver d’une belle dernière danse pour le Batman préféré de l’Hexagone.