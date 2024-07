Jusqu’ici avec le numéro 12 pour ses trois premiers matchs de Summer League, Alexandre Sarr va switcher et revêtir le 20 à partir de maintenant avec les Washington Wizards. Espérons que ce retour à son numéro préféré lui porte chance.

UPDATE: Alex Sarr (@alexandresarr_) is switching from No. 12 to No. 20 for the #Wizards. Number last worn by Landry Shamet in 2024. #NBA pic.twitter.com/ZDe0krmpWd

— Etienne Catalan (@EtienneCatalan) July 17, 2024

Maintenant que le monument Landry Shamet a quitté les Wizards (lol), Alexandre Sarr a le loisir de récupérer son n°20, et c’est d’ailleurs ce qu’il a fait. Maillot qu’il a pu porter avec les équipes jeunes en Bleu ainsi qu’avec les Perth Wildcats en NBL. Souhaitons que le numéro 20 corresponde mieux à Alex que le numéro 12. En effet, jusqu’ici les débuts en attaque d’Alexandre Sarr ont été au mieux timides, au pire très mauvais. Après un match à 4/12 aux tirs, Alexandre Sarr a fait 4/14 avant de poster une horrible ligne à 0/15 au shoot dont sept tentatives à 3-points, deux échecs aux lancers francs et trois ballons perdus. L’intérieur a été plus que convaincant en défense, correct au rebond et dominant en protection de cercle, mais il a du mal à se faire au jeu pour ce qui est de l’aspect offensif.

Misons sur ce numéro changé pour qu’un déclic s’opère chez le cadet des Sarr, on veut voir Alex dominer dans les peintures dès la saison prochaine. Avec l’arrivée de Jonas Valanciunas, qui offre le mentorat d’un intérieur international plus que confirmé dans la ligue, on n’a pas de doute sur le fait qu’Alex va pouvoir être performant en saison régulière. Quand ça comptera vraiment.

The @WashWizards rooks 📸@KyshawnGeorge@alexandresarr_@bmoreelite pic.twitter.com/prU1iY9seg

— NBA Draft (@NBADraft) July 17, 2024

On passe du 12 au 20 et on repart à zéro pour Alexandre Sarr, voilà le projet. Alex va devoir s’appuyer sur ses très solides bases en défense pour traduire son gros niveau de protection de cercle en contribution offensive. Allez, on y croit fort !