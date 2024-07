La Summer League se poursuit du côté de Vegas avec 7 nouveaux matchs ce soir. On aura un œil attentif sur la performance d’Alexandre Sarr, revanchard après son 0/15 au tir du dernier match.

Programme du soir

22h30 : Nuggets – Pacers

0h : Pelicans – Grizzlies

1h : Kings – Wizards

2h : Nets – Magic

3h : Cavs – Lakers

4h : Jazz – Clippers

5h : Rockets – Wolves

Notre prio de ce soir s’appelle évidemment Alexandre Sarr. Second pick de la Draft NBA 2024, le joueur des Wizards a pour le moment quelques soucis à trouver ses marques en attaque et son dernier match a fait froncer les sourcils. Face aux Kings, il a l’occasion de faire taire les critiques, lui qui est déjà bien solide en défense. Pour se porter chance, il a même changé de numéro et retrouvé son numéro 20. Ce sera à suivre à partir d’1h du matin.

D’autres Français seront aussi de la partie cette nuit. On pense à Armel Traoré et Mohamed Diarra avec les Lakers en back-to-back ou encore Moussa Diabaté, auteur d’un 21/8 il y a deux jours avec les Clippers.

Pour le reste, plusieurs rookies draftés haut seront aussi là cette nuit. Reed Sheppard (3ème choix) affrontera Rob Dillingham (8) dans un Rockets – Wolves où Nadir Hifi ne sera pas présent. Cody Williams et les rookies du Jazz vont tenter de continuer à faire bonne impression, comme Tristan da Silva avec le Magic. Les Clippers et les Grizzlies tenteront eux de conserver leur invincibilité. Ils sont actuellement à 3 victoires en 3 matchs.