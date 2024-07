Euro U20 : l’Équipe de France bat l’Espagne au buzzer, merci Noah Penda, direction les demi-finales !

OUAIS ! Un tir de MALADE, Noah Penda envoie la France en demi-finale de l’Euro U20 grâce à une merveille de shoot clutch, et élimine au passage l’Espagne. Une action de folie, l’Espagne dehors : voici comment rendre un fan de basket français heureux en deux étapes.

Wow. Après-midi d’été, il fait chaud et beau. On profite un peu, à la rédac, pour être en terrasse. Dans cette rare et appréciée stupeur estivale, une éclaircie émotionnelle nous attend : l’élimination de l’Espagne d’une compétition continentale, par notre Équipe de France U20, au terme d’un scénario invraisemblable et d’autant plus jouissif. Oui, Noah Penda a réussi l’exploit d’enterrer la formation ibérique sur un tir à 3-points au buzzer. Déséquilibré, avec la pression. Juste dingue.

Noah Penda envoie ce tir de MALADE au buzzer pour qualifier l’Équipe de France U20 en demi-finale de l’Euro ! 🔥

Battre l’Espagne au basket, ce BONHEUR ❤️❤️❤️❤️

Les Bleus ont pourtant assez mal commencé, avec une première mi-temps dominée par l’Espagne. Il faudra un bon réveil au vestiaire pour entamer une fantastique remontée vers le bonheur. Un bonheur qui n’est que partiel, puisqu’il reste deux matchs pour égaler la génération 2023, déjà titrée au niveau européen l’été dernier. Allez les gars !

