Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et nous connaissons enfin les 12 joueurs qui vont représenter la France lors de l’événement. Alors sortons la pelle et creusons, puis la loupe et observons. Aujourd’hui, on se penche l’enfant chéri de Saint-Maurice, le dégarni des Bleus, Evan Fournier !

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 31 ans , né le 29 octobre comme Robert Pirès, là encore le coq tatoué sur le cœur.

, né le 29 octobre comme Robert Pirès, là encore le coq tatoué sur le cœur. Poste : arrière / ailier

Taille : 1m98 , comme Kobe Bryant.

, comme Kobe Bryant. Poids : 92 kilos , comme Jrue Holiday.

, comme Jrue Holiday. Club : Libre de tout contrat

Statistiques 2023-24 : 6,9 points (36% au tir et 25% à 3-points), 1,8 rebond, 1,5 passe décisive et 0,9 interception (18 minutes de moyenne en 32 rencontres).

Son parcours :

Evan Fournier fait ses gammes du côté de Charenton-le-Pont mais comme de nombreux espoirs tricolores, il fait le choix de rejoindre l’INSEP à 15 ans pour continuer sa progression. Deux ans plus tard, Fournier découvre la deuxième division du championnat de France avec Nanterre. Il ne reste qu’un an chez les verts avant de filer à Poitiers en Pro A, où il se révèle comme le meilleur espoir du championnat pendant deux saisons consécutives. Alors qu’il n’a même pas 20 ans, Vavane se déclare disponible pour la Draft NBA, le grand voyage peut commencer.

Evan Fournier arrive en NBA chez les Denver Nuggets. Dans le Colorado, Fournier montre du potentiel malgré son jeune âge, devenant progressivement un joueur régulier de la rotation. Au bout de deux saisons, l’arrière est néanmoins échangé au Magic. C’est le début d’une histoire d’amour longue de sept saisons en Floride. À Orlando, Evan Fournier explose véritablement, s’imposant comme l’un des leaders du Magic, avec son ami Nikola Vucevic.

Orlando souhaitant reconstruire son effectif, Fournier est échangé comme la plupart des vétérans. Vavane découvre Boston, où il ne parvient pas à convaincre la direction de le prolonger. Fournier se lance alors dans un rêve personnel, jouer avec les Knicks. Si le début de l’aventure est réussi, avec notamment un record de franchise à 3-points, la suite est beaucoup moins réjouissante avec un long passage au placard et un temps de jeu inexistant (ou presque) pendant un an et demi. Son transfert à Detroit lors de la dernière trade deadline lui a néanmoins permis de retrouver un peu de rythme avant les Jeux. Un moindre mal.

Auteur d’une solide carrière NBA, Evan Fournier est aussi un historique sous le maillot de l’Équipe de France. Membre du groupe depuis 2013, Fournier a été de toutes les campagnes en Bleu, hormis les JO de 2016, où il n’est pas convoqué par Vincent Collet. Fournier, c’est quand même 5 médailles autour du cou (3 de bronze, 2 d’argent) et des multiples coups de chaud au scoring pour sauver les Bleus à plus d’une reprise. Capitaine des Bleus au Mondial 2023 en l’absence de Nicolas Batum, Vavane est un taulier du vestiaire et un cadre de Vincent Collet.

Ce qu’il peut apporter à l’Équipe de France cet été

Evan Fournier n’arrive pas aux Jeux Olympiques 2024 dans la forme de sa vie. En cause, un temps de jeu réduit à quasiment néant lors des deux dernières saisons NBA. En manque de rythme et de repères, Vavane n’a d’ailleurs pas commencé au mieux sa préparation, avec une performance poussive face à la Turquie mais aussi une expulsion face à l’Allemagne, signes d’un joueur qui ne respire pas la sérénité ni la confiance.

Pour autant, il ne faut pas oublier tout ce qu’a apporté Evan Fournier lors des précédentes compétitions en Bleu. C’est un très bon scoreur et l’un des rares à pouvoir se créer son propre shoot sur les postes extérieurs. C’est aussi quelqu’un qui a toujours aimé prendre des gros tirs, ceux qui permettent d’égaliser à la dernière seconde ou passer devant de justesse. Celui qui est le meilleur marqueur français en Coupe du Monde n’a pas besoin de beaucoup de ballons pour trouver le chemin du cercle.

Moins fringant actuellement, Fournier pourra bénéficier de la présence d’un Victor Wembanyama pour se voir retirer un peu de pression offensivement, où il n’aura plus à porter l’attaque des Bleus sur ses épaules, comme souvent par le passé.

Vavane aurait sûrement préféré arriver en pleine forme pour ces Jeux olympiques à la maison mais il faudra faire avec les armes du moment et le divin chauve a déjà prouvé ces dernières années qu’il n’avait pas peur des challenges. On espère qu’il retrouvera de sa superbe au meilleur des moments pour aider les Bleus à décrocher un podium à domicile.