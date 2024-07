Team USA s’est imposée sans forcer face à la Serbie en fin d’après-midi, une victoire qui porte la marque d’un Kevin Durant bouillant pour son retour mais aussi celle d’un LeBron James qui ne prend pas une ride pour ses 4èmes JO en carrière.

Les projecteurs du jour vont plus s’attarder sur le retour brillant de Kevin Durant mais LeBron James n’est pas en reste. À bientôt 40 ans, le King reste un patron pour l’équipe la mieux fournie en talents au monde. Déjà le sauveur des siens face à l’Allemagne et le Soudan du Sud sur les derniers matchs amicaux, l’ailier a remis ça aujourd’hui pour l’ouverture de ses derniers JO.

Face aux Serbes, le joueur des Lakers a encore été au charbon, finissant avec 21 points (9/13 au tir), 9 passes et 7 rebonds. On peut regretter un peu de déchet balle en main (6 turnovers) mais sinon on a vu du bon LeBron, capable d’aller enfoncer son défenseur avec sa puissance tout en trouvant facilement ses coéquipiers pour des paniers faciles.

LEBRON POUR DAVIS, LA CONNEXION DE OU TU SAIS 🟣🟡

Avec Kevin Durant, BronBron a été le moteur du retour en force des US avec un 13/13 en cumulé à eux deux à la mi-temps.

Moins décisif au retour des vestiaires, LeBron a tranquillement géré la fin de match, finissant la partie sur un nouveau and one de sa composition. Le Captain America des Avengers a bien lancé son dernier tournoi olympique, tout comme son équipe.

Rendez-vous dans 3 jours face au Soudan du Sud, contre lequel LeBron James avait été héroïque durant la préparation.