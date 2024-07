JO Paris 2024 : les frères Lebrun envoient un sweep chacun en 32es de finale

Stars de ces Jeux Olympiques à domicile, les frères Lebrun sont parfaitement entrés dans leur compétition. En tennis de table, Alexis et Félix se sont tous les deux imposés et filent au second tour.

Le premier, c’est Félix. Pongiste de 17 ans et 5e joueur mondial. Il adore envoyer une balle blanche très fort sur une table pour marquer des points. S’il en gagne 11 dans un set, il est gagné. Quatre sets, et emballé c’est pesé. En 32e de finale, contre l’Indien Harmeet Desai, c’est exactement ce qui s’est passé : 11-8, 11-8, 11-6, 11-8. Un, deux, trois puis quatre sets de suite, on appelle ça une Warriors – Cavaliers 2018 dans le jargon.

Le second, c’est Alexis. Pongiste de 21 ans et 18e joueur mondiale. Il adore envoyer une balle blanche très fort sur une table pour marquer des points, mais surtout battre son frère. L’Argentin Lorenzo Santiago ne ressemble pas vraiment à son frangin, mais il a mangé la même chose. 11-6, 11-5, 11-6, 11-6, et surtout merci d’être venu à Paris. On appelle ça une Wolves – Suns 2024 dans le jargon.

Mais ce qui est magique avec les frères Lebrun, c’est qu’ils adorent le trashtalking. Des petits regards, du shrug de temps en temps, et quasiment toujours la victoire au bout, nous ne pouvons que valider. En cette deuxième journée olympique, les stars à lunettes ont enflammé une Porte de Versailles qui n’avait que leurs noms à la bouche. Et comme ces messieurs sont parfaits, ils sont même basketteurs à leurs heures perdues.

Petit match entre pongistes 🏀🏓

On a pu faire ça juste après l’équipe de basket 3 x 3 aujourd’hui, c’était top ! 😁#TeamFrance #TeamLebrun #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/FdmxNHHDwo

— Félix Lebrun (@felixlebrun34) July 24, 2024

En 16e de finale, Félix devra se défaire du Suédois Anton Kallberg, un 25e mondial un peu plus costaud au programme. Rendez-vous demain à 20h.

Alexis sera lui opposé à Tomislav Pucar, à 22h.

Les cracks sont monstrueux, le public en transe, il faut évidemment garder les deux yeux sur les Lebrun dans les prochains jours. L’hexpertise d’Alex, Robin et Bastien peut même vous accompagner.