Un début de match tonitruant et derrière ça déroule, jusqu’à un dernier quart insensé. Une première réussie, tout de même, pour les filles de Marine Maljkovic, qui prennent la tête du Groupe A après cette première journée dans le tournoi olympique de basket féminin !

Match d’ouverture globalement maitrisé pour les quatrièmes des derniers JO… jusqu’au dernier quart.

Sofia Roma et Trinity San Antonio donnaient l’impression que l’équipe de Porto Rico était une carte Michelin géante, Pamela Rosado nous a rappelé l’un de nos films préférés, la Serbe Sasa Cadjo nous a fait penser toute la soirée à un sac à djo, voilà pour le point blase.

Pour le point basket ? Point trop de galère dans un premier temps pour Sac à djo et ses pineco. Yvonne Anderson et Jovana Nogic ont un peu arrosé mais bien distribué, Dragana Stankovic a plutôt distribué des gnons et des buckets, alors que côté portoricain Mya Hollingshed attendait une petite heure pour mettre son premier tir, une planche horrible mais apparemment annoncée.

19 points d’avance au début du dernier quart, puis tout à coup… on éteint la lumière. 19-3 (!) pour les Portoricaines sur les dix dernières minutes, une fin de match sous tension, un début de barfight entre les deux géantes Stankovic et Hollingshed qui réveille la salle, et au final les Serbes s’en sortent plus difficilement que prévu, après être passées tout près de la cata, de la honte aussi, un peu.

Victoire 58-55, et deux matchs absolument fous aujourd’hui pour ouvrir le tournoi féminin. Ça promet !